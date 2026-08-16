AUS vs BAN 1st Test: बांगलादेश ऐतिहासिक विजयाच्या उंबरठ्यावर; ऑस्ट्रेलियाला रडवले, कसोटीचा इतिहास-भूगोल बदलणारा सामना...

Mehidy Hasan Miraz five wickets against Australia first Test: बांगलादेशने कसोटी क्रिकेटचा इतिहास भूगोल बदलेल अशा वळणावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची पहिली कसोटी आणून ठेवली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १९८ धावांवर गुंडाळल्यानंतर बांगलादेशने ४२६ धावांचा डोंगर उभा केल्या आणि दुसऱ्या डावात कांगारूंचा संघ त्याखाली दबला. दुसऱ्या डावातही ऑसींना २८४ धावांवर रोखून बांगलादेशने ऐतिहासिक विजयाच्या पाया भक्कम केला आहे. बांगलादेशला विजयासाठी आता केवळ ५७ धावांची गरज आहे..हसम महमूदच्या सहा विकेट्सने ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात १९८ धावांवर गुंडाळले. स्टीव्ह स्मिथने ७१ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांकडूनही तसाच मारा पाहायला मिळेल असे वाटले होते, परंतु बांगलादेशच्या फलंदाजांनी चीवट खेळ केला. तंझीद हसन ( १०१) हा ऑस्ट्रेलियात कसोटीत शतक झळकावणारा पहिला बांगलादेशी फलंदाज ठरला. त्याच्यासोबतीला मोमिमूल हक ( ४९), कर्णधार नजमूल शांतो ( ८४), मुश्फीकर रहिम ( ३६) व मेहिदी हसन मिराझ ( ६५) यांनी उल्लेखनीय फलंदाजी केली..IND vs SL 1st Test: लोकेश राहुलची पहिल्या कसोटीतून माघार? दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यास विलंब; नेमकं काय घडलं?.जॉश हेझलवूडने सहा विकेट्स घेतल्या खऱ्या, पंरतु तो बांगलादेशला मोठी धावसंख्या उभारण्यास रोखू शकला नाही. बांगलादेशने ४२६ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून दुसऱ्या डावात कॅमेरून ग्रीनेच ( १०४) शतक सोडल्यास फार कोणी कमाल दाखवली नाही. स्मिथ ( ४४) व अॅलेक्स केरी ( ३०) यांनी चांगली साथ दिली. मेहिदी हसनच्या फिरकीसमोर कांगारू ढेपाळले. त्याने ६६ धावांत ५ गडी बाद केले. हसन महमदूनेही तीन विकेट्स घेतल्या आणि ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव २८४ धावांवर गुंडाळला..बांगलादेशसाठी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी डावात पाच विकेट्स घेणारा मेहिदी मिराझ हा चौथा गोलंदाज ठरला आणि ही तिसरी सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. हसन महमूदने याच कसोटीच्या पहिल्या डावात ५५ धावांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि ही बांगलादेशी गोलंदाजाची ऑसींविरुद्धची कसोटीतील सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठरली. .ICC 2027 World Cup Date: गांधी जयंतीला सुरू होतोय वर्ल्ड कप अन् फायनल...! नवीन फॉरमॅट, नवीन चुरस; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.