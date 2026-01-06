AUS vs ENG 5th Test: ट्रॅव्हिस हेडने इंग्लंडच्या गोलंदाजांची काढली हवा; शतक झळकावले, असा पराक्रम केला जो जगात फक्त पाच जणांना जमला

AUS vs ENG 5th Test Travis Head century analysis: इंग्लंडच्या पहिल्या डावातील ३८४ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडने खणखणीत शतक झळकावले. अॅशेस मालिकेतील पाचव्या व शेवटच्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या दिवशी आघाडीच्या दिशेने कूच केली आहे. हेडने शतकी खेळी करून अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. सिडनीवर शतक झळकावून त्याने एक असा विक्रम नोंदवला, जो यापूर्वी फक्त चार फलंदाजांना झळकावता आला आहे. शिवाय हे त्याचे या अॅशेस मालिकेतील तिसरे शतक ठरले. हेडने वादळी फटकेबाजी करताना इंग्लंडच्या गोलंदाजांना हतबल केले. ऑस्ट्रेलियासाठी हे त्याचे १२ वे कसोटी शतक ठरले. .हेडने ४०व्या षटकात चौकार खेचून आपले शतक पूर्ण केले. त्याने १०५ चेंडूंत १७ चौकारांसह शतक पूर्ण केले. जागतिक कसोटी क्रमवारीत चौथ्या क्रिमांकवर असलेल्या हेडने या शतकासह त्याचे नाव विक्रमाच्या यादीत नोंदवले आहे. त्याने या मालिकेत ८ डावांत ३ शतकं झळकावली आणि एका मालिकेत तीनपेक्षा अधिक शतकं एकाही ऑस्ट्रेलियन सलामीवीराला झळकावता आलेली नाहीत..२००२-०३ मध्ये मॅथ्यू हेडनने एकाच अॅशेस मालिकेत तीन शतकं झळकावण्याचा पराक्रम केला होता आणि त्यानंतर हेडने हा टप्पा ओलांडला. हेडनच्या आधी सहा ऑस्ट्रेलियन सलामीवीरांनी अशी कामगिरी केली होती. जो डार्लिंग यांनी १८९७-९८ च्या मालिकेत ८ डावांत सर्वात आधी असा पराक्रम केला होता. त्यानंतर बिल वूडफूल ( १९२८-२९), आर्थर मॉरिस ( १९४६-४७), ऑर्थर मॉरिस ( १९४८, इंग्लंडमध्ये), बिल लॉरी ( १९६५-६६), मिचेल स्लॅटर ( १९९४-९५), मिचेल स्लॅटर ( १९९७-९८) आणि हेडन ( २००२-०३) यांनी हा पराक्रम केला..Virat Kohli : न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी विराट कोहलीचा अचंबित करणारा निर्णय; अचानक घेतली सामन्यातून माघार.दरम्यान, या शतकाने त्याच्या नावावर आणखी एक मोठा विक्रम नोंदवला गेला आहे. ऑस्ट्रेलियातील सात वेगवेगळ्या मैदानांवर कसोटी शतक झळकावणारा तो जगातील पाचवा फलंदाज ठरला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार स्टीव्ह वॉ व सलामीवीर जस्टीन लँगर, मॅथ्यू हेडन आणि डेव्हिड वॉर्नर यांनी हा पराक्रम आधीच केला आहे..हेड १६६ चेंडूंत २४ चौकार व १ षटकारांसह १६३ धावांवर बाद झाला. त्याने १५२ चेंडूंत १५० धावा पूर्ण केल्या आणि अॅशेस मालिकेत सर्वात कमी चेंडूंत १५० धावा करणाऱ्यांमध्ये तो चौथ्या स्थानी आला आहे. या विक्रमात अॅडम गिलख्रिस्ट ( १४१ चेंडू, बर्मिंगहॅम, २००१), ट्रॅव्हिस हेड ( १४३ चेंडू, बिस्बन, २०२१) आणि झॅक क्रॉली ( १५२ चेंडू, मँचेस्टर, २०२३) हे पुढे आहेत. हे वृत्त लिहिले तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ८२ षटकांत ४ बाद ३३६ धावा झाल्या होत्या आणि ते अजूनही ४८ धावांनी पिछाडीवर होते. स्टीव्ह स्मिथ ५१ आणि उस्मान ख्वाजा १४ धावांवर खेळत होते..Vaibhav Suryavanshi : पठ्ठ्याने कल्ला केला... १४ वर्षाच्या वैभवने रिषभ पंतचा १० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; आफ्रिकेविरुद्ध जिंकली मालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.