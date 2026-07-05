AUS W vs ENG W Final: आज महिला टी-20 विश्वचषक फायनल; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच... महामुकाबला

Where to Watch AUS vs ENG Final Live?: आयसीसी(icc) महिला टी-20 विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना आज (५ जुलै) ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड(AUS W vs ENG W ) यांच्यात खेळवला जाणार आहे. लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर हा महामुकाबला रंगणार असून, दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी आमनेसामने येणार आहेत..ऑस्ट्रेलियासमोर सातव्यांदा महिला टी-20 विश्वचषक जिंकण्याची संधी आहे. तर इंग्लंड २००९ नंतर पहिल्यांदाच ही ट्रॉफी जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. २००९ नंतर इंग्लंड अनेकदा अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचला, मात्र विजेतेपद मिळवण्यात त्यांना अपयश आले..INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांनी आतापर्यंत एकही सामना गमावलेला नाही. त्यामुळे आज एका संघाची विजयी घोडदौड कायम राहणार, तर दुसऱ्या संघाला स्पर्धेतील पहिल्या पराभवाचा सामना करावा लागणार आहे..सामना किती वाजता सुरू होणार?ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील महिला टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना आज (५ जुलै) लंडनमधील लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाईल. भारतीय वेळेनुसार सामना रात्री ८ वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक सायंकाळी ७.३० वाजता होईल..कुठे पाहता येईल सामना?या अंतिम सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर पाहता येईल. तसेच JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल..IND vs IRE, IND W vs AUS W: आज क्रिकेट चाहते चांगलेच गोंधळणार! टीम इंडियाचे एकाच दिवशी 2 सामने; कुठे आणि किती वाजता पाहणार?.दोन्ही संघइंग्लंड महिला संघ: एमी जोन्स, डॅनी वायट-हॉज, नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), अॅलिस कॅप्सी, हेदर नाईट, फ्रेया केम्प, डॅनियल गिब्सन, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल, सोफिया डंकले, इसी वाँग, लॉरेन फायलर, टिली कोर्टने-कोलमन.ऑस्ट्रेलिया महिला संघ: जॉर्जिया वोल, बेथ मुनी, फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, ॲशले गार्डनर, जॉर्जिया वेअरहॅम, ॲनाबेल सदरलँड, निकोला केरी, सोफी मोलिन्यू (कर्णधार), किम गार्थ, मेगन शट, ग्रेस हॅरिस, टाहलिया मॅकग्रा, अलाना किंग, लुसी हॅमिल्टन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.