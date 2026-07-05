Cricket

AUS W vs ENG W Final: आज महिला टी-20 विश्वचषक फायनल; जाणून घ्या कुठे, किती वाजता अन् कोणत्या चॅनेलवर पाहाल मॅच... महामुकाबला

Where to Watch AUS vs ENG Final Live?: महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात लॉर्ड्सवर रंगणार आहे. सामना किती वाजता सुरू होणार, कुठे पाहता येणार आणि दोन्ही संघांची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
AUS W vs ENG W Final

AUS W vs ENG W Final

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Where to Watch AUS vs ENG Final Live?: आयसीसी(icc) महिला टी-20 विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना आज (५ जुलै) ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड(AUS W vs ENG W ) यांच्यात खेळवला जाणार आहे.

लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर हा महामुकाबला रंगणार असून, दोन्ही संघ विजेतेपदासाठी आमनेसामने येणार आहेत.

Loading content, please wait...
World Cup
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Women Cricket
cricket news today
latest cricket news