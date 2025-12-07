Cricket

WTC 2025-27 Points Table: ऑस्ट्रेलियाची गाडी सुस्साट! इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या ऍशेस सामन्यातही दणदणीत विजय; स्टार्क पुन्हा चमकला

Australia vs England 2nd Ashes 2025-27: ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या ऍशेस सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाने WTC 2025-27 स्पर्धेत अव्वल स्थान भक्कम केले आहे.
Australia Cricket Team

Australia Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या ऍशेस सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाने WTC 2025-27 स्पर्धेत अव्वल स्थान भक्कम केले आहे.

  • इंग्लंडची टक्केवारी घसरली असून ते सातव्या क्रमांकावर गेले आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
wtc
World Test Championship
australia cricket team
England Cricket Team
cricket news today
Ashes Series
Aus vs Eng

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com