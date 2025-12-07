WTC 2025-27 Points Table: ऑस्ट्रेलियाची गाडी सुस्साट! इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या ऍशेस सामन्यातही दणदणीत विजय; स्टार्क पुन्हा चमकला

ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या ऍशेस सामन्यात ८ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाने WTC 2025-27 स्पर्धेत अव्वल स्थान भक्कम केले आहे. इंग्लंडची टक्केवारी घसरली असून ते सातव्या क्रमांकावर गेले आहेत..ऍशेस २०२५ - २६ या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना दिवस-रात्र प्रकारात ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर खेळवला गेला होता. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडविरुद्ध ८ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या या प्रतिष्ठीत कसोटी मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या कसोटी सामन्यातही ८ विकेट्सने विजय मिळवला होता. या दोन्ही सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क हिरो ठरला आहे..Team India Test Schedule: भारतीय संघाची पुढील कसोटी मालिका कधी व कोणाशी? WTC Final मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या डिटेल्स.दरम्यान ही ऍशेस मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग असल्याने दुसऱ्या सामन्यानंतर पाँइंट्स टेबलमध्येही बदल झाले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने हा सामना जिंकल्याने अव्वल स्थान आणखी भक्कम केले आहे. ऑस्ट्रेलिया अद्याप WTC 2025-27 स्पर्धेत एकही पराभव स्वीकारलेला नाही. ऑस्ट्रेलियाने WTC 2025-27 स्पर्धेत ५ सामने खेळले असून पाचही सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे त्यांचे १०० टक्केवारी आहे..मात्र इंग्लंडची टक्केवारी घसरली असून ते आता सातव्या क्रमांकावर घसरले आहेत. इंग्लंडने ७ सामने आत्तापर्यंत खेळले असून २ सामने जिंकले असून ४ पराभव स्वीकारले आहेत. १ सामने अनिर्णित राहिला आहे. तसेच त्यांचे षटकांची गती कमी राखल्याने २ गुण कापण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी ३०.९५ झाली आहे. इंग्लंड सातव्या क्रमांकावर घसरल्याने न्यूझीलंड सहाव्या क्रमांकावर गेले आहेत. न्यूझीलंडने आद्याप एकच सामना खेळला असून तो अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांचे ३३.३३ टक्केवारी आहे. इंग्लंडच्या खाली बांगलादेश (१६.६७ टक्केवारी) आठव्या आणि वेस्ट इंडिज (५.५६) नवव्या क्रमांकावर आहे..दरम्यान, ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका ७५ टक्केवारीसह आहे. त्यांनी ४ सामन्यांतील ३ विजय मिळवले आहेत, तसेच १ सामना पराभूत झाला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर श्रीलंका (६६.६७ टक्केवारी) आहे, तर पाकिस्तान (५० टक्केवारी) चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संघ पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताने ९ सामन्यांतील ४ विजय आणि ४ पराभव स्वीकारले आहेत. १ सामना अनिर्णित राहिला आहे. भारताचे ४८.१५ टक्केवारी आहे..ऑस्ट्रेलियाचा दुसर्या सामन्यात विजयदरम्यान, द गॅबावर झालेल्या दुसऱ्या ऍशेस सामन्यात इंग्लंडने पहिल्या डावात सर्वबाद ३३४ धावा केल्या आहेत. या डावात जो रुटने नाबाद १३८ धावा केल्या, तर झॅक क्रावलीने ७६ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने ६ विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात सर्वबाद ५११ धावा केल्या आणि १७७ धावांची आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ७७ धावांची खेळी केली, तर जेक वदरल्डने ७२ धावांची खेळी केली. तसेच मार्नस लॅब्युशेन (६५), स्टीव्ह स्मिथ (६१) आणि ऍलेक्स कॅरे (६३) यांनी अर्धशतके केली. इंग्लंडकडू गोलंदाजी करताना ब्रायडन कार्सने ४ विकेट्स घेतल्या..WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले.दुसऱ्या डावात इंग्लंडला २४१ धावाच करता आल्या. कर्णधार बेन स्टोक्सने ५० धावांची खेळी केली, तर झॅक क्रावलीने ४४ धावांची, तर विल जॅक्सने ४१ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाकडून मायकल नासिरने सर्वाधिक५ विकेट्स घेतल्या. स्टार्क आणि स्कॉट बोलंड यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.इंग्लंडने पहिल्या डावात १७७ धावांची पिछाडी स्वीकारल्याने त्यांना ऑस्ट्रेलियासमोर ६५ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. हे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने १० षटकात २ बाद ६९ धावा केल्या आणि विजय मिळवला. ट्रॅव्हिस हेडने २२ चेंडूत २२ धावा केल्या. तसेच स्टीव्ह स्मिथने ९ चेंडूत नाबाद २३ धावा केल्या, तर जेक वेदरल्डने नाबाद १७ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.