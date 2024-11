क्रिकेट

IPL Auction साठी पर्थ कसोटीवेळीच 'हा' कोच संघाला सोडणार अन् ऑस्ट्रेलियातून सौदी अरेबियात पोहचणार

Daniel Vettori will leave Australia for IPL Auction during Perth Test: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात २२ नोव्हेंबरपासून पर्थमध्ये कसोटी मालिकेला सुरुवात होत आहे. हा सामना सुरू असतानाच २४ आणि २५ नोव्हेंबर रोजी आयपीएल २०२५ स्पर्धेचा लिलाव होणार आहे.