WTC Standings: ऑस्ट्रेलियाने जिंकली Ashes मालिका, इंग्लंडवर ४-१ असा दणदणीत विजय अन् मावळल्या भारताच्या फायनल गाठण्याच्या आशा

Updated World Test Championship points table after Ashes : ऑस्ट्रेलियाने पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडवर ५ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि मालिका ४-१ ने जिंकली. इंग्लंडने विजयासाठी ठेवलेल्या १६० धावांचा ऑस्ट्रेलियाने ३१.२ षटकांत यशस्वी पाठलाग केला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेतील ( WTC Standings) अव्वल स्थानावरील पकड अधिक मजबूत केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या या वर्चस्वामुळे टीम इंडियाचे फायनल खेळणे अवघड झाले आहे..जो रूटच्या १६० धावा आणि हॅरी ब्रूकच्या ८४ धावांच्या खेळीने इंग्लंडला पहिल्या डावात ३८४ धावांपर्यंत पोहोचवले. मिचेल नेसरने चार विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाने याला सडेतोड उत्तर देताना ५६७ धावा उभ्या केल्या. सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडने १६३ आणि कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने १३८ धावांची खेळी केली. बियू वेबस्टरने ७१ धावा चोपल्या. इंग्लंडने दुसऱ्या डावात चांगला खेळ करताना १६० धावांचे लक्ष्य ठेवले. त्यांच्याकडून २२ वर्षीय जेकब बेथेलने १५४ धावांची खेळी केली. हॅरी ब्रूकने ४२ धावांचे योगदान दिले..IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup....आपला शेवटचा कसोटी सामना खेळणाऱ्या उस्मान ख्वाजाला ६ धावाच करता आल्या, परंतु त्याला चाहत्यांनी स्टँडींग ओव्हेशन दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून दुसऱ्या डावात मार्नस लाबुशेन ( ३७) व जॅक वेथराल्डने ( ३४) धावा केल्या. इंग्लंडच्या जॉश टंगने तीन धक्के दिले..ICC World Test Championship Points tableया विजयानंतर ऑस्ट्रेलियाने ८५.७१ टक्क्यांसह अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आहे. त्यांनी ८ पैकी ७ कसोटी सामने जिंकले आहेत. न्यूझीलंड व दक्षिण आफ्रिका हे अनुक्रमे ७७.७८ टक्के व ७५ टक्क्यांसह दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. WTC Final खेळण्याच्या शर्यतीत ऑस्ट्रेलियासह हे दोन संघ आघाडीवर आहेत. भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे..भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहावा आहे आणि हिच खूप मोठी चिंताजनक बाब आहे. भारताने घरच्या मैदानावर आफ्रिकेविरुद्धची मालिका ०-२ अशी गमावली आणि स्वतःची कोंडी करून घेतली. त्यांना उर्वरित मालिकेत ऑस्ट्रेलिया ( ५), श्रीलंका ( २) व न्यूझीलंड ( २) यांचा सामना करायचा आहे. यात एकही चूक भारताला महागात पडू शकते. त्यांना किमान ८ सामने जिंकावे लागणार आहेत..