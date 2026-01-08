WTC Standings: ऑस्ट्रेलियाने जिंकली Ashes मालिका, इंग्लंडवर ४-१ असा दणदणीत विजय अन् मावळल्या भारताच्या फायनल गाठण्याच्या आशा

Cricket

Australia wins Ashes 4-1 impact on WTC standings:ऑस्ट्रेलियाने अ‍ॅशेस मालिकेत इंग्लंडवर ४-१ असा दणदणीत विजय मिळवत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या गुणतक्त्यात मोठा उलथापालथ घडवून आणला. या निकालाचा सर्वात मोठा फटका भारताला बसला असून भारताच्या WTC फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत.
Updated World Test Championship points table after Ashes : ऑस्ट्रेलियाने पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडवर ५ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि मालिका ४-१ ने जिंकली. इंग्लंडने विजयासाठी ठेवलेल्या १६० धावांचा ऑस्ट्रेलियाने ३१.२ षटकांत यशस्वी पाठलाग केला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेतील ( WTC Standings) अव्वल स्थानावरील पकड अधिक मजबूत केली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या या वर्चस्वामुळे टीम इंडियाचे फायनल खेळणे अवघड झाले आहे.

