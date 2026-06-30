ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप क्वालिफायरमध्ये पोर्तुगालकडून खेळणार; ICC नियमांची पुर्तता, आता मैदान गाजवण्यास सज्ज

Why Moises Henriques can play for Portugal under ICC rules? ऑस्ट्रेलियाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोईसेस हेन्रिक्स हा आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्पर्धेत पोर्तुगाल संघाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसणार आहे. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत हेन्रिक्स पोर्तुगालच्या जर्सीत दिसेल, असे वृत्त कोड स्पोर्ट्सने दिले आहे. अनुभवी क्रिकेटपटूने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दिला पुन्हा सुरूवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी त्याने त्याचे जन्मस्थान म्हणजे पोर्तुलागची निवड केली आहे..३९ वर्षीय हेन्रिक्सने ऑस्ट्रेलियाकडून ४४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले, परंतु तो २०२१ पासून राष्ट्रीय संघापासून दूर आहे. तो आता युरोपियन उप-प्रादेशिक पात्रता फेरीसाठी फिनलँडला प्रवास करेल. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणाऱ्या २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्याच्या पोर्तुगालच्या प्रयत्नांमधील हा पहिला टप्पा आहे..India's squad for the Asian Games 2026 : वर्ल्ड कप जिंकण्याची संधी गेली, आता आशियाई सुवर्णपदकासाठी तयारी; भारतीय संघाची घोषणा.हेन्रिकेसचा जन्म पोर्तुगालमध्ये झाला होता आणि लहानपणीच तो ऑस्ट्रेलियाला स्थलांतरित झाला. पूर्ण सदस्य राष्ट्रातून दुसऱ्या देशात जाणाऱ्या खेळाडूंसाठी आयसीसीने अनिवार्य केलेला तीन वर्षांचा 'स्टँड-डाऊन' कालावधी पूर्ण केल्यानंतर, हेन्रिक्स पोर्तुगालचे प्रतिनिधित्व करण्यास पात्र ठरला आहे. दुसऱ्या देशाकडून खेळणारा हेन्रिक्स हा दुसरा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू आहे. यापूर्वी सलामीवीर जो बर्न्सने इटलीकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. पोर्तुगालने वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता निश्चित केली, तर हेन्रिक्स या संघाकडून पदार्पण करताना दिसेल..अधिकाधिक संलग्न देशांचा सहभाग असावा, यासाठी पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत २० देशांचा सहभाग असेल. या निर्णयामुळे हेन्रिक्सला फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही फायदा होऊ शकतो. कारण आता त्याला पूर्ण सदस्य संघातील परदेशी खेळाडूची जागा घेण्याऐवजी सहयोगी खेळाडू म्हणून करारबद्ध केले जाऊ शकते..IND vs ENG Full Fixture : भारत-इंग्लंड ट्वेंटी-२० मालिका केव्हापासून सुरू होणार? सामने कुठे पाहायला मिळणार? पूर्ण वेळापत्रक क्लिकवर.CODE Sports सोबत बोलताना हेन्रिक्स म्हणाला, उदयोन्मुख देशांमध्ये क्रिकेटची प्रगती व्हावी, यासाठी मला मदत करायची आहे. जगभरात या खेळाच्या वाढीची संधी आहे आणि हे केवळ माझ्या पोर्तुगीज वारशामुळे नाही, तर त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे हा खेळ आणि जगभरातील वाढीच्या संधीमुळे आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.