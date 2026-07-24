Cricket

Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता

Ashes Test in India: भविष्यात ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामना भारतात होऊ शकतो का? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे CEO टॉड ग्रीनबर्ग यांनी दिलेल्या मोठ्या संकेतांमुळे क्रिकेटविश्वात चर्चेला उधाण आले आहे.
Cricket Australia

Cricket Australia

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ashes Test in India: भविष्यात ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामना भारतात खेळवला जाऊ शकतो. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी याबाबत मोठे संकेत दिले आहेत.

सध्या टी-२० क्रिकेटची लोकप्रियता वाढत आहे. त्यामुळे कसोटी क्रिकेट पुन्हा चाहत्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पनांवर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये भारतात ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड कसोटी खेळवण्याचाही पर्याय असल्याचं ग्रीनबर्ग यांनी म्हटलं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
australia
test cricket