Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता

Ashes Test in India: भविष्यात ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील कसोटी सामना भारतात खेळवला जाऊ शकतो. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग यांनी याबाबत मोठे संकेत दिले आहेत.सध्या टी-२० क्रिकेटची लोकप्रियता वाढत आहे. त्यामुळे कसोटी क्रिकेट पुन्हा चाहत्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पनांवर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये भारतात ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड कसोटी खेळवण्याचाही पर्याय असल्याचं ग्रीनबर्ग यांनी म्हटलं आहे..ते म्हणाले, "सध्या असा कोणताही प्लॅन नाही. पण भविष्यात संधी मिळाली तर त्यावर नक्की विचार करू शकतो. आम्ही सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत." ग्रीनबर्ग यांनी सांगितले की, बीसीसीआय आणि इंग्लंड क्रिकेट बोर्डासोबत क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भविष्यात भारतात मोठे सामने खेळवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..'Vaibhav Sooryavanshi ला खेळवावे की नाही, यापेक्षा...' सचिन तेंडुलकर १५ वर्षीय बॉस बेबीला कसोटीत खेळण्याबाबत नेमकं काय म्हणाला?.सध्या इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात चार वर्षांनी ॲशेस मालिका खेळवली जाते. मात्र, भारतात कसोटी सामना झाला तरी तो ॲशेस मालिकेचा भाग असणार नाही. दरम्यान, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारतीय चाहत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीही प्रयत्न करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून यंदा डिसेंबरमध्ये चेन्नईमध्ये बिग बॅश लीगचा सामना खेळवला जाणार आहे. भारतात बिग बॅशचा सामना होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल..ग्रीनबर्ग म्हणाले, "भारत, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांमध्ये कसोटी क्रिकेटला आजही चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे हा फॉरमॅट आणखी मजबूत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." पुढील वर्षी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या क्रिकेट संबंधांना १५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने मार्च २०२७ मध्ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर विशेष कसोटी सामना होणार आहे..मला माझी योग्यता सिद्ध करायची असेल तर…: निवृत्तीच्या चर्चांवर विराट कोहलीने मौन सोडले; २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबतही मोठं विधान .हा सामना डे-नाईट ठेवण्यावर काही माजी खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, ग्रीनबर्ग यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं. ते म्हणाले, "जास्तीत जास्त लोकांनी सामना पाहावा म्हणून डे-नाईट सामना ठेवला आहे. काही जण नाराज होतील, पण कसोटी क्रिकेट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.