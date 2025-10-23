Cricket

IND vs AUS, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग १७ वा टॉस हरला; प्लेइंग-11 मध्ये कुलदीपला संधी नाहीच, जाणून घ्या कसे आहेत दोन्ही संघ

Australia vs India 2nd ODI, Playing XI Update: दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकली असून भारतीय संघाने वनडेतील सलग १७ वी नाणेफेक हरली आहे. या सामन्यातही कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. ऑस्ट्रेलियाने दोन बदल केले आहेत.
India vs Australia 2nd ODI

India vs Australia 2nd ODI

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

  • भारतीय संघाने वनडेत सलग १७ वी नाणेफेक हरली आहे.

  • कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही.

