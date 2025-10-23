IND vs AUS, 2nd ODI: भारतीय संघाने सलग १७ वा टॉस हरला; प्लेइंग-11 मध्ये कुलदीपला संधी नाहीच, जाणून घ्या कसे आहेत दोन्ही संघ

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाने वनडेत सलग १७ वी नाणेफेक हरली आहे. कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात वनडे मालिकेतील दुसरा सामना ऍडलेडमधील ऍडलेड ओव्हल स्टेडियमवर गुरुवारी सामना खेळवला जात आहे. हा सामना मालिकेत आव्हान राखण्याच्या दृष्टीने भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला मालिका खिशात घालण्याची या सामन्यात संधी असेल.दुसऱ्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, भारतीय संघ वनडेमध्ये सलग १७ वी नाणेफेक हरला आहे. भारताने वनडेत अखेरची नाणेफेक २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध उपांत्य फेरीत जिंकला होता. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक वनडेत भारताने नाणेफेक हरली आहे..AUS vs IND: 'विराट कोहली-रोहित शर्मा यांनी कधीही निवृत्ती घेतली, तरी त्यांची...', रवी शस्त्रींनी स्पष्ट बोलून दाखवलं.दरम्यान, या सामन्यासाठी भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. कुलदीप यादवला हर्षित राणाच्या जागेवर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळेल, अशी शक्यता होती. मात्र भारतीय संघाने पहिल्या वनडेत खेळवलेला प्लेइंग इलेव्हन संघच कायम ठेवला आहे. ऑस्ट्रेलियाने दोन बदल केले आहेत. त्यांनी जोश फिलिपच्या जागेवर यष्टीरक्षक फलंदाज अॅलेक्स केरीला, तर नॅथन एलिसच्या जागेवर झेवियर बार्टलेट या यांना संधी दिली आहे..या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावरही सर्वांचे लक्ष असेल. कारण पहिल्या वनडेत या दोघांनीही पुनरागमनानंतर फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा आहे. याशिवाय ऍडलेडवर विराटची बॅट जवळपास प्रत्येकवेळी चमकली आहे. त्यामुळे या सामन्यातही तो कशी कामगिरी करेल, याकडे लक्ष असेल..दरम्यान, पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला असल्याने या मालिकेत त्यांनी १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला, तर ऑस्ट्रेलिया मालिकेतील विजय पक्का करतील, तर भारताने सामना जिंकला, तर मालिकेत बरोबरी होईल आणि तिसरा सामना निर्णायक ठरेल..IND vs AUS 2nd ODI : रोहित, विराट यांना शेवटची संधी? जाणून घ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या सामन्याची वेळ, ठिकाण अन् Live कुठे पाहाल.प्लेइंग इलेव्हनभारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराजऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅट रेनशॉ, अॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), कूपर कॉनोली, मिचेल ओवेन, झेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, अॅडम झम्पा, जोश हेझलवूड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.