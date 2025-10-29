Cricket

AUS vs IND: भारतीय संघाला धक्का! २२ वर्षीय खेळाडू पहिल्या तीन T20I सामन्यांतून बाहेर; BCCI ने दिले अपडेट्स

Big Blow for Team India ahead of T20I Series against Australia: टी२० मालिकेच्या पहिल्या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. २२ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू दुखापतीमुळे पहिल्या तीन सामन्यांमधून बाहेर झाला आहे. बीसीसीआयने याबाबत अपडेट्स दिले आहेत.
Team India

Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी२० मालिकेच्या पहिल्या तीन सामन्यांमधून नितीश कुमार रेड्डी बाहेर पडला आहे.

  • बीसीसीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, मांडीच्या दुखापतीतून सावरत असताना त्याला मानेमध्येही वेदना जाणवत आहेत.

  • बीसीसीआयची मेडिकल टीम त्याच्यावर उपचार करत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
nitish kumar
T20 Series
cricket news today
T20 Matches

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com