Ashes: ऑस्ट्रेलियाचा तिसऱ्या कसोटीतही दणदणीत विजय; मालिकाही खिशात अन् WTC मध्येही वाढवलं भारतासह सर्वांचंच टेंन्शन

Australia Take Unassailable 3-0 Lead in Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलियाने ऍशेस मालिकेत इंग्लंडला तिसऱ्या कसोटीत पराभूत केले आणि मालिकेत विजयी आघाडी घेतली. त्यामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्येही त्यांनी अव्वल स्थान मिळवले आहे.
Australia Test Team | Ashes

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने ऍशेस मालिकेत इंग्लंडवर ३-० अशी आघाडी घेतली आहे.

  • ऍडलेडच्या तिसऱ्या कसोटीत त्यांनी ८२ धावांनी विजय मिळवला.

  • या विजयामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे स्थान भक्कम झाले आहे.

