Pat Cummins Recites a Poem as Tribute to Shane Warne: क्रिकेटमधील महान गोलंदाजांबद्दल जेव्हाही चर्चा होईल, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाच्या शेन वॉर्नचं नाव आवर्जून घेतलं जाईल. ऑस्ट्रेलियाची वेगवान गोलंदाजांना मदत करणारी मैदानं असूनही त्यात फिरकी गोलंदाजीला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा वॉर्न एक हिरा होता.

त्याचा शुक्रवारी (१३ सप्टेंबर) ५५ वा वाढदिवस आहे. त्याच्या वाढदिवशी त्याची अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी आठवण काढली असून त्याला आदरांजली वाहिली आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने त्याचा सन्मानार्थ एक कविताही सादर केली आहे. त्याच्या कवितेचा व्हिडिओही cricket.com.au ने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्याच्या कवितेचे नाव आहे, 'Lightning in a Bottle: An Ode to Shane Warne'. ही कविता २०२२ मध्ये ऍडम बर्नेट यांनी लिहिली होती.