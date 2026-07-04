IND vs ENG : अक्षर पटेल इतिहासाच्या उंबरठ्यावर! आज 'हा' विक्रम करणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरणार?

Axar Patel Eyes Historic T20I Milestone: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यात आज दुसरा टी-२० सामना खेळवला जाणार असून, या सामन्यात भारताचा अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल एका मोठ्या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. आजच्या सामन्यात त्याने फक्त एक विकेट घेतली, तर टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्स पूर्ण करणारा भारताचा पहिला फिरकी गोलंदाज ठरणार आहे..अक्षर पटेलने आतापर्यंत टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ९९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यामुळे आज त्याच्याकडे इतिहास रचण्याची मोठी संधी आहे. भारताकडून अनेक वेगवान गोलंदाजांनी १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट्स घेतल्या आहेत, मात्र कोणत्याही भारतीय फिरकी गोलंदाजाला हा टप्पा गाठता आलेला नाही..Lorcan Tucker: भारताविरुद्ध आता मालिकाच जिंकलो, तर...' आयर्लंडचा कर्णधार ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हणाला?.गेल्या काही वर्षांत अक्षर पटेलने भारतीय संघासाठी सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे. अचूक फिरकी, किफायतशीर गोलंदाजी आणि गरज पडल्यास महत्त्वाच्या विकेट्स घेण्याची त्याची क्षमता अनेक वेळा भारताच्या कामी आली आहे. त्याचबरोबर फलंदाजीतही त्याने अनेक वेळा संघाला संकटातून बाहेर काढले आहे..भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे आजचा दुसरा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात भारत विजयासाठी मैदानात उतरणार असतानाच, अक्षर पटेलच्या या खास विक्रमाकडेही सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. आज अक्षर एक विकेट घेत इतिहास रचणार का, याची उत्सुकता आता सर्वांनाच लागली आहे..IND vs IRE: आयर्लंडविरुद्धच्या करो या मरो सामन्यात 'हे' ३ खेळाडू ठरणार श्रेयस अय्यरचे हुकमी एक्के; मालिका वाचवण्यासाठी खास रणनीती!.टी-20 विश्वचषक विजेता भारतीय संघ आयर्लंडविरुद्धची मालिका गमावल्यानंतर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर उतरला आहे. आज मालिकेत आघाडी मिळवण्यासाठी आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.