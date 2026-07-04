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IND vs ENG : अक्षर पटेल इतिहासाच्या उंबरठ्यावर! आज 'हा' विक्रम करणारा पहिला भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरणार?

Axar Patel Eyes Historic T20I Milestone: भारत विरुद्ध इंग्लंड दुसऱ्या टी-20 सामन्यात अक्षर पटेल एका मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावर आहे. अवघी एक विकेट घेताच तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 100 विकेट्स पूर्ण करणारा भारताचा पहिला फिरकी गोलंदाज ठरू शकतो.
IND vs ENG

IND vs ENG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Axar Patel Eyes Historic T20I Milestone: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यात आज दुसरा टी-२० सामना खेळवला जाणार असून, या सामन्यात भारताचा अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल एका मोठ्या विक्रमाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.

आजच्या सामन्यात त्याने फक्त एक विकेट घेतली, तर टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्स पूर्ण करणारा भारताचा पहिला फिरकी गोलंदाज ठरणार आहे.

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