IND vs NZ 2nd T20I : अक्षर पटेल दुखापतीमुळे बाहेर? त्याच्या जागेसाठी ३ खेळाडूंचा दावा; जाणून घ्या भारताची प्लेइंग इलेव्हन

India probable playing XI for second T20I vs New Zealand: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल दुखापतीमुळे बाहेर राहू शकतो, अशी चर्चा आहे. अक्षरच्या अनुपस्थितीमुळे भारताच्या संघरचनेत बदल होण्याची दाट शक्यता आहे.
Axar Patel is a doubt for the 2nd T20I against New Zealand due to injury

Swadesh Ghanekar
Axar Patel injury update India vs New Zealand 2nd T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा वन डे सामना आज रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होत आहे. नागपूरमध्ये झालेला पहिला सामना भारताने ४८ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पण, दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या पहिल्या सामन्यातील ७ बाद २३८ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला ७ बाद १९० धावाच करता आल्या होत्या.

