IND vs NZ 2nd T20I : अक्षर पटेल दुखापतीमुळे बाहेर? त्याच्या जागेसाठी ३ खेळाडूंचा दावा; जाणून घ्या भारताची प्लेइंग इलेव्हन

Axar Patel injury update India vs New Zealand 2nd T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा वन डे सामना आज रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होत आहे. नागपूरमध्ये झालेला पहिला सामना भारताने ४८ धावांनी जिंकला आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पण, दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या पहिल्या सामन्यातील ७ बाद २३८ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला ७ बाद १९० धावाच करता आल्या होत्या..अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंग यांच्या आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर भारताने नागपूरमध्ये न्यूझीलंडवर ४८ धावांनी विजय मिळवला. या मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर यांना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे संघात बदल पाहायला मिळाला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी ही भारताची शेवटची मालिका आहे आणि त्यामुळे सर्वांचे लक्ष या मालिकेवर आहे. पण, दुखापतीचे ग्रहण काही सुटताना दिसत नाही. श्रेयस अय्यर दोन वर्षांनी ट्वेंटी-२० संघात परतला, परंतु त्याला संधी मिळाली नव्हती. .नागपूरमध्ये अक्षर पटेलच्या ( Axar Patel) बोटाला दुखापत झाली होती आणि तो त्याचा स्पेल पूर्ण करू शकला नाही. त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहेच. जर तो आजच्या लढतीला मुकला तर हर्षित राणाला संधी देऊ शकतो. कुलदीप यादव आणि रवी बिश्नोई हे देखील पर्याय आहेत. रायपूरमध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या एकमेव ट्वेंटी-२० त भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १७४ धावांचा बचाव केला..न्यूझीलंडची संभाव्य प्लेइंग ११: टीम रॉबिन्सन, डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, मिशेल सँटनर, क्रिस्टन क्लार्क, मायकेल ब्रेसवेल/ईश सोधी, काइल जेमिसन/मॅट हेन्री, जेकब डफी..भारताची संभाव्य प्लेइंग ११: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्षित राणा /अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्थी.