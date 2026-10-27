Ayush Badoni double century: १९ चौकार, ३ षटकार! LSG च्या फलंदाजाचे सलग दुसरे द्विशतक... थेट वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी

Ayush Badoni hits second consecutive double century in Ranji Trophy: दिल्लीचा कर्णधार आयुष बडोनीने रणजी करंडक स्पर्धेत आपला शानदार फॉर्म कायम ठेवला. मंगळवारी रांची येथे झारखंडविरुद्धच्या तिसऱ्या फेरीच्या सामन्यादरम्यान त्याने सलग दुसरे द्विशतक झळकावले. बडोनीने दुसऱ्या दिवसाच्या खेळात केवळ २१६ चेंडूंमध्ये १९ चौकार आणि तीन षटकारांच्या जोरावर आपले द्विशतक पूर्ण करत पुन्हा एकदा दिल्लीच्या फलंदाजीचे नेतृत्व केले..२६ वर्षीय बडोनीने सलग दोन प्रथम श्रेणी डावांमध्ये द्विशतके झळकावणाऱ्या २१ भारतीयांच्या यादीत आपले नाव जोडले आहे. गेल्या आठवड्यात पालम येथील एअर फोर्स ग्राऊंडवर दिल्लीच्या पहिल्या घरच्या सामन्यात, बडोनीने गुजरातविरुद्ध २१७ धावांची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी केली. बडोनीने दिल्लीचे महान खेळाडू गौतम गंभीर आणि विराट कोहली यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले आहे, ज्यांनी दोन डावांमध्ये दोन द्विशतके झळकावली आहेत..IND A vs NZ A Live : भारतासोबत चिटींग? न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा मैदानावर येण्यास नकार; सामना ड्रॉ करावा लागला; नेमकं काय घडलं?.प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या इतिहासात कोणत्याही फलंदाजाने दोनपेक्षा जास्त वेळा हा पराक्रम केलेला नाही. सलग दोन सामन्यांत द्विशतक झळकावणारे पहिले खेळाडू के. एस. रणजितसिंहजी होते, ज्यांच्या नावावरून प्रतिष्ठित रणजी करंडकाला नाव देण्यात आले. रणजितसिंहजी हे एकमेव भारतीय आहेत ज्यांनी १९०० आणि १९०१ मध्ये सलग द्विशतके झळकावून दोनदा हा पराक्रम नोंदवला आहे..दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली संघाची सूत्रे बडोनीच्या हाती आली आणि कोटला येथे कर्णधार म्हणून पदार्पण करतानाच त्याने आपले रणजी करंडक स्पर्धेतील पहिले द्विशतक झळकावले. चौथ्या दिवसाच्या अखेरच्या काही तासांत १९८ धावांवर फलंदाजी करत असताना, त्याने एक षटकार ठोकून झारखंडविरुद्ध पहिल्या डावात निर्णायक आघाडी निश्चित केली . दिल्लीने ५ बाद ५१५ धावांवर पहिला डाव घोषित केला आहे. बडोनीने उत्तर विभागाकडून दुलीप ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावले असून, ही त्याच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीतील चौथी आणि या हंगामातील दुसरी द्विशतकी खेळी ठरली आहे..Video Viral : "मला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, त्यामुळे शुभमन गिलला खूश ठेवावे लागेल", असं का म्हणाला रोहित शर्मा?.सलग दोन डावांमध्ये दोन प्रथम श्रेणी द्विशतके झळकावणे भारतीयकेएस रणजितसिंहजी – १९०० आणि १९०१पतौडीचे नवाब – १९३३विजय मर्चंट – १९४१/४२ आणि १९४४/४५रुसी मोदी – १९४४/४५दिलीप वेंगसरकर – १९७९/८०अरुण लाल – १९८६/८७डब्ल्यू. व्ही. रमण – १९८८/८९सुरेंद्र भावे – १९९१/९२विनोद कांबळी – १९९२/९३पंकज धरमानी – १९९९/००गौतम गंभीर – २००१/०२वेंगोपाल राव – २००३-०४संग्राम सिंग – २००८/०९पारस डोग्रा – २०१५-१६विराट कोहली – २०१७-१८मिलिंद कुमार – २०१८-१९सरफराज खान – २०१९-२०एन जगदीसन – २०२३-२४अग्नी चोप्रा – २०२४-२५स्नेहल कवठणकर – २०२४-२५आयुष बडोनी* – २०२६-२७ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.