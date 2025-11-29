Cricket

Ayush Mhatre World Record: मुंबईच्या आयुषचा विश्वविक्रम; मोडला रोहित शर्माने १९ वर्षांचा असताना नोंदवलेला पराक्रम

Mumbai’s Ayush Mhatre Creates World Record : मुंबईचा तरुण क्रिकेटपटू आयुष म्हात्रे याने भारतीय क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. अवघ्या कमी वयात पहिली श्रेणी, लिस्ट-A आणि टी२० – तिन्ही प्रकारातील शतक ठोकणारा सर्वांत तरुण क्रिकेटपटू म्हणून त्याने विक्रम रचला आहे.
Youngest player to score century in First Class, List A and T20: मुंबईच्या संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत शुक्रवारी विदर्भ संघावर दणदणीत विजय मिळवला. विदर्भच्या ९ बाद १९२ धावांचा मुंबईने १७.५ षटकांत ३ बाद १९४ धावा केल्या आणि विजयाची नोंद केली. या सामन्यात सलामीवीर आयुष म्हात्रेने ( Ayush Mhatre) ५३ चेंडूंत ८ चौकार व ८ षटकारांसह ११० धावांची नाबाद खेळी केली. या शतकासह त्याने विश्वविक्रम नावावर केला आणि रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) नावावर असलेला विक्रम मोडला.

