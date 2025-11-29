Ayush Mhatre World Record: मुंबईच्या आयुषचा विश्वविक्रम; मोडला रोहित शर्माने १९ वर्षांचा असताना नोंदवलेला पराक्रम

Youngest player to score century in First Class, List A and T20: मुंबईच्या संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत शुक्रवारी विदर्भ संघावर दणदणीत विजय मिळवला. विदर्भच्या ९ बाद १९२ धावांचा मुंबईने १७.५ षटकांत ३ बाद १९४ धावा केल्या आणि विजयाची नोंद केली. या सामन्यात सलामीवीर आयुष म्हात्रेने ( Ayush Mhatre) ५३ चेंडूंत ८ चौकार व ८ षटकारांसह ११० धावांची नाबाद खेळी केली. या शतकासह त्याने विश्वविक्रम नावावर केला आणि रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) नावावर असलेला विक्रम मोडला..विदर्भ संघाला अथर्व तायडे व ए मोखाडे यांनी चांगली सुरूवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ११५ धावा जोडल्या. अथर्वने ३६ चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह ६४, तर मोखाडेने ३० चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावा केल्या. त्यानंतर वाय राठोड ( २३) याने हातभार लावला. विदर्भने ९ बाद १९२ धावा केल्या. मुंबईच्या शिवम दुबे ( ३-३१), साईराज पाटील ( ३-३३) व अथर्व अंकोलेकर ( २-३०) यांनी चांगला मारा केला. .RCB vs Mumbai Indians सलामीचा सामना! BCCI ने जाहीर केलं वेळापत्रक; जाणून घ्या कोणता संघ कोणाशी केव्हा, कुठे भिडणार.लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईने २१ धावांवर दोन महत्त्वाचे फलंदाज गमावले. अजिंक्य रहाणे भोपळ्यावर, तर हार्दिक तामोरे १ धावेवर बाद झाला. त्यानंतर आयुश व सूर्यकुमार यादव यांनी मुंबईच्या डावाला आकार दिला. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ५९ चेंडूंत ८८ धावा जोडल्या. सूर्या ३० चेंडूंत ३५ धावांवर बाद झाला. आयुष व शिवम दुबे यांनी ३५ चेंडूंत ८५ धावांचा पाऊस पाडला आणि मुंबईला ७ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. .शिवमने १९ चेंडूंत नाबाद ३९ धावा करताना ३ षटकार व ३ चौकार खेचले. आयुष ११० धावांवर नाबाद राहिला. या शतकासह तो प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा सर्वात युवा फलंदाज ठरला. आयुषने १८ वर्ष व १३५ दिवसांचा असताना तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावली आहेत. यापूर्वी हा विक्रम रोहित शर्माच्या ( १९ वर्ष व ३३९ दिवस) नावावर होता. उन्मुक्त चंद ( २० वर्ष), क्विंटन डी कॉक ( २० वर्ष व ६२ दिवस) आणि अहमद शेहजाद ( २० वर्ष व ९७ दिवस) यांचा क्रमांक या लिस्टमध्ये येतो. .Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी.आयुषने १३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत २ शतकं व २ अर्धशतकांसह ६६० धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमधील ७ सामन्यांत ६५.४२ च्या सरासरीने त्याने ४५८ धावा केल्या आहेत, त्यात दोन शतकांचा व १ अर्धशतकाचा समावेश आहे. ९ ट्वेंटी-२०त त्याने ४६च्या सरासरीने १ शतक व १ अर्धशतकासह ३६८ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.