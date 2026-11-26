Former Tamil Nadu batter Baba Aparajith retirement news: तामिळनाडूचा माजी फलंदाज बाबा अपराजित याने व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेच्या २०२६-२७ हंगामाच्या मध्यांतरातच ३२ वर्षीय क्रिकेटपटूने थांबण्याचा निर्णय घेतला. त्याने १०२ प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामने गाजवले आणि तो बहुतांश सामने तामिळनाडू संघाकडून खेळला. २०२४-२५ च्या हंगामात तो केरळ संघाकडून खेळला होता. त्याच्या नावावर सर्व फॉरमॅटमध्ये मिळून २० शतकं आहेत. त्याने तामिळनाडूकडून ( विजय हजारे २०१७-१८ आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२०-२१ व २०२१-२२) तीन स्पर्धांचे जेतेपद जिंकले आहे..भारतीय संघाच्या २०१२ सालच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजताय बाबा अपराजितने सिंहाचा वाटा उचलला होता. त्याने या स्पर्धेत १७१ धावा केल्या आणि ५ विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीतील सामन्यात त्याने सामनावीर पुरस्कार जिंकला होता. २०१५ मध्ये त्याला भारत अ संघात संधी मिळाली, परंतु त्याला त्याचे स्थान टिकवता आले नाही. आयपीएलमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्स व रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघाचा सदस्य होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारचा एका धावेवर त्रिफळा, संघाने ५ चेंडूंत गमावल्या ३ विकेट्स; तरीही जिंकले, कोणी मॅच फिरवली? .अपराजितने यापूर्वीच प्रादेशिक भाषेतील प्रसारणाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे, पण आता त्याला प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात उतरायचे आहे. त्याने तामिळनाडू संघात फलंदाज विमल कुमार आणि प्रदोश रंजन पॉल यांसारख्या अनेक तरुण खेळाडूंसोबत वैयक्तिकरित्या जवळून काम केले आहे. बीसीसीआयकडून लेव्हल-२ प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, अपराजितने टीएनपीएल २०२६ मधून माघार घेतली आणि त्याऐवजी चेपॉक सुपर गिलीज संघाचा सहायक प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले.."मला प्रशिक्षणाची खूप आवड आहे आणि मला त्यात उत्कृष्ट कामगिरी करायची आहे," असे त्याने 'द हिंदू'ला सांगितले. "मी १०० हून अधिक प्रथम श्रेणीचे सामने खेळलो आहे, आणि मला देशांतर्गत क्रिकेटमधील संघर्ष चांगलाच ठाऊक आहे, त्यामुळे मी खेळाडूंच्या भावना समजू शकतो. ही एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. मी नुकताच निवृत्त झाल्यामुळे, हे खेळाडू कोणत्या परिस्थितीतून जात आहेत हे मी समजू शकतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.