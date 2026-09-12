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BABAR AZAM: शतक झालं नाही, तरी बाबर आझमने इतिहास रचला! ७६ धावांच्या खेळीने विराट-पाँटिंगच्या खास क्लबमध्ये एन्ट्री, नेमका कोणता विक्रम?

BABAR AZAM 7000 RUNS AS CAPTAIN: इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात बाबर आझमने ७६ धावांची महत्त्वाची खेळी करत पाकिस्तानला सावरण्यात मोठी भूमिका बजावली.
BABAR AZAM

BABAR AZAM

esakal

Varsha Balhe
Updated on

BABAR AZAM 7000 RUNS AS CAPTAIN: पाकिस्तानचा संघ अडचणीत असताना पुन्हा एकदा बाबर आझम त्याच्या मदतीला धावून आला. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानने पहिले दोन सामने गमावून मालिका आधीच हातातून घालवली होती.

तिसऱ्या सामन्यातही संघाची अवस्था अशी झाली होती की, हा सामना लवकरच संपेल असं वाटत होतं. मात्र, दुसऱ्या डावात फलंदाजांनी झुंज दिली आणि त्यात बाबर आझमनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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