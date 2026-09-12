BABAR AZAM: शतक झालं नाही, तरी बाबर आझमने इतिहास रचला! ७६ धावांच्या खेळीने विराट-पाँटिंगच्या खास क्लबमध्ये एन्ट्री, नेमका कोणता विक्रम?

BABAR AZAM 7000 RUNS AS CAPTAIN: पाकिस्तानचा संघ अडचणीत असताना पुन्हा एकदा बाबर आझम त्याच्या मदतीला धावून आला. इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत पाकिस्तानने पहिले दोन सामने गमावून मालिका आधीच हातातून घालवली होती. तिसऱ्या सामन्यातही संघाची अवस्था अशी झाली होती की, हा सामना लवकरच संपेल असं वाटत होतं. मात्र, दुसऱ्या डावात फलंदाजांनी झुंज दिली आणि त्यात बाबर आझमनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली..एजबेस्टन येथे खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानचा संघ पहिल्या डावात अवघ्या १३३ धावांवर बाद झाला होता मात्र आता त्यानंतर इंग्लंडने ४५३ धावा करत ३२० धावांची मोठी आघाडी घेतली. त्यामुळे पाकिस्तानसमोर सामना वाचवण्याचं मोठं आव्हान होतं. पण दुसऱ्या डावात पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी करत ४४९ धावा केल्या आणि इंग्लंडसमोर विजयासाठी १३० धावांचं लक्ष्य ठेवलं..BABAR AZAM: पहिल्या टेस्टमधून बाहेर, पण आता कमबॅकसाठी सज्ज? बाबर आझमच्या फिटनेसवर पाकिस्तान टीम मॅनेजमेंटने दिली मोठी अपडेट.या डावात बाबर आझमसह चार फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावली. दुखापतीमुळे बाबरला मालिकेतील पहिला सामना खेळता आला नव्हता. त्यानंतरच्या तीन डावांमध्येही त्याला दोन आकडी धावसंख्या करता आली नव्हती. मात्र, संघ अडचणीत असताना बाबरने ७६ धावांची महत्त्वाची खेळी केली आणि पाकिस्तानला सावरण्यात मोठी भूमिका बजावली..बाबरने आपल्या या खेळीत ११ चौकार आणि एक षटकार मारला. मात्र, यावेळीही त्याचं शतक हुकलं. कसोटी क्रिकेटमध्ये बाबरला शतक झळकावून आता ४० डाव झाले आहेत. त्याने शेवटचं कसोटी शतक डिसेंबर २०२२ मध्ये केलं होतं.मात्र, बाबरच्या या ७६ धावांच्या खेळीचं आणखी एक महत्त्व आहे. या खेळीदरम्यान त्याने कर्णधार म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ७ हजार धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे विराट कोहली आणि रिकी पाँटिंगसारख्या दिग्गज कर्णधारांच्या खास यादीत बाबरचंही नाव आलं आहे..Babar Azam: बाबर आझमच्या नावावर नकोसा विक्रम; सिराजच्या अनोख्या क्लबमध्ये मिळाली जागा.कर्णधार म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ७ हजार धावांचा टप्पा गाठणारा बाबर हा जगातील १६वा आणि पाकिस्तानचा दुसरा कर्णधार ठरला आहे. कर्णधार म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगच्या नावावर आहे. पाँटिंगने ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करताना १५ हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. कर्णधार म्हणून १५ हजार धावांचा टप्पा पार करणारा तो एकमेव खेळाडू आहे.या यादीत विराट कोहली, ग्रीम स्मिथ, स्टीफन फ्लेमिंग आणि एमएस धोनी यांच्यासारख्या दिग्गज कर्णधारांचाही समावेश आहे. आता बाबर आझमनेही या दिग्गजांच्या यादीत आपलं नाव नोंदवलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.