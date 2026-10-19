Babar Azam: बाबर आझमच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड; हाशिम अमलाचा विक्रम मोडला! विराट कोहलीची तिसऱ्या स्थानी घसरण, नेमकं काय केलं?

BABAR AZAM BREAKS HASHIM AMLA’S RECORD; VIRAT KOHLI AT NO. 3: पाकिस्तान संघाचा स्टार क्रिकेटपटू बाबर आझम (BABAR AZAM) सध्या चर्चेत आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यात तिरंगी मालिका खेळवली जात आहे. ही मालिका १८ ऑक्टोबरपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाकिस्तानमधील रावळपिंडी आणि लाहोर येथे खेळवली जात आहे.या मालिकेत श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना बाबर आझमने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेचा माजी खेळाडू हाशिम आमलाचा विक्रम मोडीत काढला आहे..बाबर आझमने या सामन्यात अर्धशतक पूर्ण केले नाही. मात्र, ४५ धावांची शानदार खेळी करत त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६ हजार धावांचा टप्पा गाठला. अशी कामगिरी करणारा तो पाकिस्तानचा पाचवा फलंदाज ठरला. याबरोबरच बाबरने १४१ डावांनंतर सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही आपल्या नावावर केला आहे..Babar Azam: बाबर आझमला सेल्फीचा इतका राग आला की... चाहत्याचा मोबाईल घेतला अन् थेट मैदानाबाहेर भिरकावला! नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल.बाबर आझमने श्रीलंकेविरुद्धच्या ट्राय सीरीजच्या पहिल्या सामन्यात आपल्या वनडे कारकिर्दीतील १४१वा डाव खेळला. आता त्याच्या नावावर ५० षटकांच्या क्रिकेटमध्ये ५३.३७च्या सरासरीने ६६७१ धावा आहेत. त्याच्या नावावर २० शतके आणि ३८ अर्धशतके आहेत..बाबरने मोडला हाशिम आमलाचा विक्रमएकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १४१ डावांनंतर सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा माजी खेळाडू हाशिम आमलाच्या नावावर होता. त्याने १४१ डावांमध्ये ६६२६ धावा केल्या होत्या. मात्र, बाबर आझमने आमलापेक्षा ४५ धावा जास्त करत हा विक्रम आपल्या नावावर केला. त्यामुळे १४१ डावांनंतर वनडेमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत बाबर आझम पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे..या यादीत विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराटने १४१ वनडे डावांमध्ये ६२२४ धावा केल्या आहेत. दरम्यान, विराट कोहली वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत १५१०९ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कोहलीने या धावा ३०५ डावांमध्ये ५८.७८च्या सरासरीने केल्या आहेत. वनडेमध्ये सर्वाधिक ५५ शतके करण्याचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.१४१ डावांनंतर वनडेमध्ये सर्वाधिक धावाफलंदाज धावाबाबर आझम ६,६७१हाशिम आमला ६,६२६विराट कोहली ६,२२४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.