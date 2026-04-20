Babar Azam Century: शतकासाठी शेवटच्या चेंडूवर दोन धावा पळाला... बाबर स्वतःच्या विक्रमासाठी खेळला; विराट कोहली, ख्रिस गेल यांचा विक्रम मोडला

Babar Azam breaks Virat Kohli and Chris Gayle record: पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार बाबर आझम याने टी-२० क्रिकेटमध्ये शानदार शतक झळकावलं आहे. पाकिस्तानी क्रिकेट लीग सुरू आहे, त्यात पेशावर झल्मी विरुद्ध क्वेटा ग्लॅडिएटर्स या सामन्यात बाबरने हा कारनामा केला. या शतकामुळे अखेर त्याचा फॉर्म परत आल्याचं दिसून आलं आहे..गेल्या २ वर्षांपासून बाबरच्या बॅटमधून एकही शतक आलं नव्हतं. तब्बल ७८३ दिवसांचा दुष्काळ त्याने या सामन्यात संपवला. गेल्या काही काळापासून बाबरच्या खेळावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत होते, कारण तो मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरत होता. तो पाकिस्तानचा मुख्य खेळाडू असल्यामुळे त्याचा फॉर्म हा संघासाठीही चिंतेचा विषय बनला होता..या सामन्यात बाबर आझमने पूर्ण २० षटके फलंदाजी करत आपला फॉर्म परत आल्याचे संकेत दिले. सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर शतक पूर्ण करण्यासाठी त्याला २ धावांची गरज होती. त्याने ऑन-ड्राइव्ह खेळत आपलं शतक पूर्ण केलं. हे त्याचं टी-२० क्रिकेटमधील १२वं शतक ठरलं. त्याने या खेळीत संयम आणि अचूक फटकेबाजी दाखवली. फेब्रुवारी २०२४ नंतर बाबरचं हे पहिलं टी-२० शतक आहे..यासोबतच बाबर आता ख्रिस गेलच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला आहे. टी-२० शतकांच्या यादीत गेल २२ शतकांसह अव्वल स्थानी आहे, तर बाबर १२ शतकांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या दोघांमध्ये १० शतकांचं अंतर आहे. तसेच हे बाबरचं पीएसएलमधील तिसरं शतक ठरलं. बाबरने हे शतक ५२ चेंडूत पूर्ण केलं, जे त्याच्या टी-२० कारकिर्दीतील दुसऱ्या क्रमांकाचं सर्वात जलद शतक आहे. याआधी २०२१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने ५९ चेंडूत १२२ धावांची खेळी केली होती..बाबरच्या या खेळीमुळे पेशावर झल्मीने प्रथम फलंदाजी करत २५५ धावा केल्या. धावांचा पाठलाग करताना क्वेटा ग्लॅडिएटर्सचा संघ १३७ धावांवर सर्वबाद झाला आणि पेशावरने ११८ धावांनी मोठा विजय मिळवला..शतक पूर्ण केल्यानंतर बाबर म्हणाला, "सामन्यातील परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. पहिली विकेट पडल्यावर मी आणि मेंडीसने चांगली भागीदारी केली. आमची योजना सोपी होती. कोणत्या गोलंदाजांवर आक्रमण करायचं हे ठरवलं होतं, विशेषतः फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध. शेवटची ५ षटके आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची होती." तो पुढे म्हणाला, "सर्वात आधी मी देवाचे आभार मानतो. माझ्या कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी मला मोठा पाठिंबा दिला. मी माझ्या फिटनेसवरही विशेष लक्ष दिलं आहे.".पाकिस्तानचा फलंदाज बाबर आझम याने शानदार शतक ठोकलं. शतक पूर्ण करण्यासाठी त्याने शेवटच्या चेंडूवर २ धावा घेतल्या. या शतकसह बाबरने मोठा विक्रम केला आहे, तो टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १२,000 धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्याने हा टप्पा ३३८ डावांत गाठला आहे. याआधी विराट कोहली ३६० डाव आणि ख्रिस गेल ३४४ डाव यांच्या नावावर हा विक्रम होता. बाबरने दोघांनाही मागे टाकलं हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.