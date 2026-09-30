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Babar Azam : बाबर आझम पुन्हा स्वस्तात बाद, बाऊंड्रीवरच चाहत्यांनी त्याला घेरले, सपोर्ट स्टाफ पळत आला अन्... Video Viral

Babar Azam viral video after dismissal fans surround him: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, इस्लामाबाद येथे स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना बाबर आझमला २१ धावांवर बाद व्हावे लागले.
Babar Azam viral video after dismissal fans surround him

Babar Azam viral video after dismissal fans surround him

esakal

Swadesh Ghanekar
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Babar Azam dismissed at Diamond Cricket Ground Islamabad: पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम आपला हरवलेला फॉर्म मिळवण्यासाठी दहा वर्षानंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळायला उतरला. पण, इथेही त्याच्या मानगुटीवर अपयशाचे भूत कायम असलेले दिसले. प्रेसिडेंट ट्रीफ ग्रेड १ मधील ऑईल अँड गॅस संघाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रतस्पर्धी गोलंदाजाने त्याला २१ धावांवर पायचीत केले. माघारी जाणाऱ्या बाबरला सीमारेषेवर चाहत्यांनी घेरले आणि घोळकाच्या घोळका त्याच्या दिशेने पळाला...

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