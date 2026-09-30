Babar Azam : बाबर आझम पुन्हा स्वस्तात बाद, बाऊंड्रीवरच चाहत्यांनी त्याला घेरले, सपोर्ट स्टाफ पळत आला अन्... Video Viral

Babar Azam dismissed at Diamond Cricket Ground Islamabad: पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम आपला हरवलेला फॉर्म मिळवण्यासाठी दहा वर्षानंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळायला उतरला. पण, इथेही त्याच्या मानगुटीवर अपयशाचे भूत कायम असलेले दिसले. प्रेसिडेंट ट्रीफ ग्रेड १ मधील ऑईल अँड गॅस संघाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रतस्पर्धी गोलंदाजाने त्याला २१ धावांवर पायचीत केले. माघारी जाणाऱ्या बाबरला सीमारेषेवर चाहत्यांनी घेरले आणि घोळकाच्या घोळका त्याच्या दिशेने पळाला....इंग्लंड दौऱ्यावर तोंडघशी पडलेल्या बाबरला फॉर्मात परतायचे आहे, परंतु त्याची बॅट त्याला साथ देताना दिसत नाही. इंग्लंडवरून वस्त्रहरण स्वीकारून मायदेशात परतलेला बाबर जवळपास १० वर्षांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसला, परंतु खान आरएल संघाविरुद्ध त्याला १२ व ४ धावाच करता आल्या आणि आज इस्लामाबाद येथील सामन्यात त्याला नवख्या गोलंदाजाने २१ धावांवर पायचीत करून माघारी पाठवले..विकेट पडल्यानंतर तंबूच्या दिशेने जात असलेल्या बाबरला प्रेक्षकांनी मैदानात घुसून घेरले... त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी एकच झुंबड जमली होती आणि त्यांना आवरण्यासाठी सपोर्ट स्टाफला पळत यावे लागले. बाबरला अपयश आले असले तरी त्याचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे आणि अजूनही पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमी त्याला किंग समजतात... त्यामुळेच त्याच्यासोबतच्या एका फोटोसाठी ही गर्दी झाली होती..बाबर आझमने ६६ कसोटीत ९ शतकं व ३४ अर्धशतकांसह ४७७१ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर १४३ वन डे सामन्यांत ६६२६ धावा आहेत आणि त्यात २० शतकं व ३८ अर्धशतकं आहेत. ट्वेंटी-०२तही बाबरने पाकिस्तानसाठी १४५ सामन्यांत ४५९६ धावा केल्या आहेत. ३ शतकं व ३९ अर्धशतकं ही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर आहेत..IND vs WI 2nd ODI : वादाला निमित्त! OUT or NOT OUT? नमन धीरचा अफलातून झेल, पण विंडीजला तो नाही पटला... Video पाहून ठरवा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.