बाबर आझमवर आली ७ वर्षांनंतर डोमेस्टिक क्रिकेट खेळण्याची वेळ; खराब फॉर्म अन् पाकिस्तानच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर PCBचा मोठा निर्णय

BABAR AZAM TO PLAY DOMESTIC CRICKET AFTER 7 YEARS: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम तब्बल ७ वर्षांनंतर पुन्हा देशांतर्गत प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळताना आपल्याला दिसणार आहे. खराब फॉर्म आणि पाकिस्तानच्या संघाची सध्याची कामगिरी पाहता बाबरला आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळावे लागणार आहे. त्याने जवळपास ४० डावांपासून कसोटी क्रिकेटमध्ये शतकही केलेले नाही. त्यामुळे फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी तो आता लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये खेळणार आहे. बाबरने २०१९ नंतर पाकिस्तानमध्ये एकही देशांतर्गत प्रथम श्रेणी सामना खेळलेला नाही. अशातच आता तो देशांतर्गत प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळनार असल्याच सांगितल जात आहे. .बाबर सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून त्याच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानला तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत ३-० असा पराभव स्वीकारावा लागला होता मात्र आता, या पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने संघात अनेक मोठे बदल केलेले आहेत..BABAR AZAM: शतक झालं नाही, तरी बाबर आझमने इतिहास रचला! ७६ धावांच्या खेळीने विराट-पाँटिंगच्या खास क्लबमध्ये एन्ट्री, नेमका कोणता विक्रम?.२०१९ नंतर पहिल्यांदाच देशांतर्गत क्रिकेटबाबरने अखेरचा प्रथम श्रेणी सामना ३० डिसेंबर २०१९ रोजी सेंट्रल पंजाबकडून खेळला होता. या सामन्यात सेंट्रल पंजाबने नॉर्दर्नचा एक डाव आणि १६ धावांनी पराभव करत कायदे-ए-आझम ट्रॉफी जिंकली होती आणि यानंतर बाबरने पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित केले. मात्र, गेल्या काही काळापासून त्याच्या फलंदाजीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि आता पुन्हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळून फॉर्ममध्ये येण्याची संधी बाबरसमोर आहे..१६ सप्टेंबरला पाकिस्तानमध्ये परतणारबाबर १६ सप्टेंबरला इंग्लंडमधून पाकिस्तानमध्ये परतणार आहे. त्यानंतर १७ सप्टेंबरला तो ओजीडीसीएलच्या संघात सहभागी होणार आहे. बाबरसाठी या संघाची किटही तयार करण्यात आली आहे.ओजीडीसीएलचा पुढचा सामना १८ सप्टेंबरला पेशावरमधील किंग्समेन अकादमीविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यात बाबर खेळण्याची शक्यता असल्याच सांगितल जात आहे. त्यानंतर २४ सप्टेंबरला ओजीडीसीएलचा सामना खान रिसर्च लॅबोरेटरीजविरुद्ध होणार आहे. बाबर दुसऱ्या सामन्यात खेळणार की तिसऱ्या सामन्यात, याचा निर्णय तो पाकिस्तानमध्ये परतल्यानंतर घेतला जाणार आहे..BABAR AZAM: पहिल्या टेस्टमधून बाहेर, पण आता कमबॅकसाठी सज्ज? बाबर आझमच्या फिटनेसवर पाकिस्तान टीम मॅनेजमेंटने दिली मोठी अपडेट.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने बाबरला पाहुणा खेळाडू म्हणून ओजीडीसीएल संघाकडे पाठवले आहे. इंग्लंड दौऱ्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या कामगिरीबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता बाबरसह पाकिस्तानच्या इतर खेळाडूंनाही देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. त्यातूनच पुन्हा पाकिस्तानच्या संघातील आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी त्याच्याकडे असणार आहे. आता देशांतर्गत सामन्यांमध्ये बाबर कसा खेळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.