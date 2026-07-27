WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral

Babar Azam angry reaction after dismissal against West Indies : वेस्ट इंडिज-पाकिस्तान यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला... कर्णधार म्हणून पुनरागमन करणाऱ्या बाबर आझनला अपयशाचा सामना करावा लागला. विंडीजचा पहिला डाव ३११ धावांवर गुंडाळल्यानंतर पाकिस्तानने दुसऱ्या दिवसअखेर ३ बाद १९९ धावा केल्या आहेत आणि अजूनही ते ११२ धावांनी पिछाडीवर आहेत. पण, बाबरचे अपयश अन् विकेटनंतर त्याची संतापाची प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे..वेस्ट इंडिजने काव्हेन हॉज ( ८४) व शे होप ( ९२) यांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर तीनशेपार पल्ला गाठला. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवले. मोहम्मद अलीने ४, तर मोहम्मद अब्बास व खुर्रम शाहजाद यांनी अनुक्रमे ३ व २ विकेट्स घेतल्या. शमार जोसेफच्या २३ धावांच्या योगदानाने विंडीजने ३११ धावांपर्यंत मजल मारली. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानलाही केमार रोचने धक्का दिला. सलामीवीर अझान आवैसचा त्याने भोपळ्यावर त्रिफळा उडवला. त्यानंतर इमाम उल हक व शान मसूद यांनी डाव सावरला..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.इमाम व शान यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १५५ धावा जोडल्या आणि पाकिस्तानला मजबूत स्थितीत आणले. शमार जोसेफने ही भागीदारी तोडली. इमाम १०२ चेंडूंत ७ चौकारांसह ६३ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर आलेल्या कर्णधार बाबरने काही सुरेख फटके मारले, परंतु जेडन सिल्सने अप्रतिम इनस्वींग चेंडूवर बाबरला यष्टिरक्षकाच्या हाती सोपा झेल देण्यास भाग पाडले. बाबर ३८ चेंडूंत ३ चौकारांसह २३ धावांवर माघारी परतला. या चुकीच्या फटक्याने बाबर नाराज दिसला आणि त्याने जोरात बॅट हेल्मेटवर मारत मैदान सोडले..गेल्या काही सामन्यांपासून बाबरला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. बाबरकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असताना त्याची निराशाजनक खेळी आणि त्यानंतरची संतप्त प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय ठरली आहे. आता दुसऱ्या डावात तो पुनरागमन करणार का, याकडे पाकिस्तानच्या चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.