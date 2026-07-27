Cricket

WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral

WI vs PAK 1st Test Babar Azam wicket video: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम पुन्हा एकदा मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजाने आखलेल्या अचूक सापळ्यात बाबर अडकला आणि त्याची विकेट गेल्यानंतर त्याचा संताप अनावर झाला.
Babar Azam wicket

Babar Azam wicket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Babar Azam angry reaction after dismissal against West Indies : वेस्ट इंडिज-पाकिस्तान यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला... कर्णधार म्हणून पुनरागमन करणाऱ्या बाबर आझनला अपयशाचा सामना करावा लागला. विंडीजचा पहिला डाव ३११ धावांवर गुंडाळल्यानंतर पाकिस्तानने दुसऱ्या दिवसअखेर ३ बाद १९९ धावा केल्या आहेत आणि अजूनही ते ११२ धावांनी पिछाडीवर आहेत. पण, बाबरचे अपयश अन् विकेटनंतर त्याची संतापाची प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे.

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