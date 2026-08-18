Babar Azam: बाबर आझमने मैदान सोडले! इंग्लंडचा सामना करण्यापूर्वीच माघार घेतली, आयत्यावेळी पाकिस्तान कर्णधाराच्या शोधात

Babar Azam Injury Before England Test: पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यात १९ ऑगस्टपासून तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. मात्र, मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वीच पाकिस्तान संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार फलंदाज बाबर आझम हाताच्या दुखापतीमुळे पहिल्या कसोटीला मुकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाबर खेळला नाही, तर पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानच्या संघाचे नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी एका प्रोफेशनल काऊंटी क्लबच्या सिलेक्ट-११ विरुद्धच्या सराव सामन्यात फलंदाजी करताना वेगवान चेंडू बाबरच्या उजव्या हातावर आदळला..बाबर आझमने दुखापतीनंतर खबरदारी म्हणून केवळ ५ धावा केल्या आणि त्यानंतर मैदान सोडलं. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. दुखापतीनंतर बाबरने नेट्समध्ये पूर्ण सराव केलेला नाही. त्याने फक्त थ्रो-डाउनच्या माध्यमातून थोडी फलंदाजी केली आहे..पाकचा खरा चेहरा पुन्हा उघड! शोएब अख्तरच्या भावाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधारही दिसला.बाबर खेळला नाही तर कर्णधार कोण?एका रिपोर्टनुसार, बाबरने हातात दुखत असल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या पहिल्या कसोटीत तो खेळण्याची शक्यता कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे.बाबरच्या अनुपस्थितीत शान मसूद किंवा सलमान आगा यांच्यापैकी एकाकडे संघाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. मात्र, कर्णधारपदाबाबतचा अंतिम निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे..सलमान आगा हा पाकिस्तानचा टी-२० कर्णधार आहे. मात्र, त्याला कसोटी संघाचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे शान मसूदकडे पुन्हा एकदा ही जबाबदारी सोपवली जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचं मानलं जात आहे..हेडिंग्लेवर पाकिस्तानची कामगिरी खराबइंग्लंडविरुद्धची पहिली कसोटी हेडिंग्ले मैदानावर खेळली जाणार आहे. या मैदानावरील पाकिस्तानची कामगिरी फारशी चांगली राहिलेली नाही. इंग्लंडविरुद्ध हेडिंग्लेवर खेळलेल्या १० कसोटी सामन्यांपैकी पाकिस्तानला केवळ एका सामन्यात विजय मिळवता आला आहे, तर सहा सामन्यांत पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. पाकिस्तानने याच मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही एक कसोटी सामना खेळला होता. २०१० मध्ये झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवला होता..WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?.दुसरीकडे, इंग्लंडने हेडिंग्लेवर मागील सहा कसोटी सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर इंग्लंडला शेवटचा पराभव २०१७ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे आता बाबर आझमची दुखापत, पाकिस्तानचा हेडिंग्लेवरील रेकॉर्ड आणि इंग्लंडचा या मैदानावरील जबरदस्त फॉर्म पाहता, पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानसमोर मोठं आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.