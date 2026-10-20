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PAK vs ENG : बाबर आझम पुन्हा फेल गेला... पण, एक असा विक्रम ज्यात शुभमन गिलच्या पंक्तीत जाऊन बसला; Video

Babar Azam joins Shubman Gill in elite ODI list: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम याला इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यात पुन्हा मोठी खेळी करण्यात अपयश आले. मात्र, त्याच्या नावावर एक महत्त्वाचा विक्रम जमा झाला आहे.
Babar Azam completes 2,000 ODI runs in Pakistan

Babar Azam completes 2,000 ODI runs in Pakistan

Swadesh Ghanekar
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Babar Azam latest ODI milestone against England: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम याला सूर गवसला असे वाटत असताना विल जॅक्सच्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडाला. जॅक्सला हलक्यात घेण्याची चूक बाबरला महागात पडली आणि चेंडू आत वळून यष्टींवर आदळला. बाबर असहाय्य होऊन गोलंदाजाकडे पाहत उभा राहिला. ३४ धावांचे योगदान देऊनही बाबरच्या नावावर एक मोठा विक्रम नोंदवला गेला अन् तो भारताचा वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिलच्या पंक्तीत जाऊन बसला.

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