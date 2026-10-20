PAK vs ENG : बाबर आझम पुन्हा फेल गेला... पण, एक असा विक्रम ज्यात शुभमन गिलच्या पंक्तीत जाऊन बसला; Video

Babar Azam latest ODI milestone against England: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम याला सूर गवसला असे वाटत असताना विल जॅक्सच्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडाला. जॅक्सला हलक्यात घेण्याची चूक बाबरला महागात पडली आणि चेंडू आत वळून यष्टींवर आदळला. बाबर असहाय्य होऊन गोलंदाजाकडे पाहत उभा राहिला. ३४ धावांचे योगदान देऊनही बाबरच्या नावावर एक मोठा विक्रम नोंदवला गेला अन् तो भारताचा वन डे संघाचा कर्णधार शुभमन गिलच्या पंक्तीत जाऊन बसला..बाबरने पाकिस्तानमध्ये वन डे क्रिकेटमध्ये २,००० धावा आज पूर्ण केल्या. त्याने रावळपिंडीत सुरू असलेल्या सामन्यात ५२ चेंडूंमध्ये ३४ धावा केल्या. बाबरने पाकिस्तानमध्ये २,००० वन डे धावा पूर्ण करण्यासाठी केवळ ३७ डाव घेतले आणि मायदेशात हा टप्पा गाठणारा तो सर्वात वेगवान पाकिस्तानी फलंदाज ठरला. बाबर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. पॉवरप्लेमध्ये साईम अयुबदेखील बाद झाला. बाबरने आज इंझमाम-उल-हक ( ४८ डाव) याचा विक्रम मोडला. पाकिस्तानात सर्वात जलद २००० वन डे धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये मोहम्मद युसूफ ( ४९) व शोएब मिलक ( ५६) हे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत. .बाबर आझमच्या या कामगिरीमुळे एकाच देशात सर्वात जलद २,००० वन डे धावा पूर्ण करणाऱ्या अव्वल पाच फलंदाजांमध्ये त्याचा समावेश झाला आहे. पाकिस्तानी स्टारने पाकिस्तानमध्ये ३७ डावांत २,००० वन डे धावा पूर्ण केल्या, ज्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेतील क्विंटन डी कॉकसोबत संयुक्तपणे तिसरा सर्वात वेगवान खेळाडू ठरला आहे. या यादीत शुभमन गिल अव्वल स्थानी असून, त्याने भारतात केवळ ३३ डावांत हा टप्पा गाठला आहे..वेस्ट इंडिजचा माजी फलंदाज डेसमंड हेन्स कॅरिबियनमध्ये हा टप्पा गाठण्यासाठी ३६ डावांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. बाबर आणि डी कॉक यांच्यानंतर हाशिम अमला असून, त्याला दक्षिण आफ्रिकेत ३८ डाव लागले आहेत. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पाकिस्तानच्या ३७.३ षटकांत ५ बाद १९५ धावा झाल्या होत्या. हसन नवाझ ७७ धावांवर खेळत होता. यष्टिरक्षक साद बैगने ३५ धावांचे योगदान दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.