Babar Azam : ११ सामन्यांत २२.४४ ची सरासरी... मार्क वॉने केली पाकिस्तानी फलंदाजाच्या हकालपट्टीची मागणी अन् बाबरने मध्यावरच सोडली बिग बॅश लीग

Mark Waugh urges Sydney Sixers to drop Babar Azam: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझम याने बिग बॅश लीग मध्यावरच सोडून मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडनी सिक्सर्सची प्ले ऑफसाठी हॉबर्ट हरिकेन्सविरुद्धचा सामना होणार आहे आणि त्यापूर्वी बाबरच्या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. बाबरला बिग बॅश लीगमध्ये काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. पाकिस्तानी फलंदाज BBL मध्ये संघर्ष करताना दिसला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज मार्क वॉ याने त्याला संघातून वगळा अशी विनंती सिडनी सिक्सर्सकडे केली होती. त्यातच बाबरचा हा निर्णय आल्याने पाकिस्तानी चाहत्यांना धक्का बसला. पण, त्याने हा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट संघासाठी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. .पाकिस्तानचा संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ट्वेंटी-२० मालिका खेळणार आहे आणि त्यापूर्वी खेळाडूंचा कॅम्प भरवला जाणार आहे. त्यासाठी बाबरने बीबीएलमधून माघार घेतली आहे. 'बाबर आझमला पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या शिबिरात सहभाग घ्यायचा आहे आणि त्यामुळे तो बिग बॅश लीगमधील सिडनी सिक्सर्सच्या उर्वरीत सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल,'अशी माहिती फ्रँचायझीने दिली आहे..पाकिस्तानच्या फलंदाजाला बिग बॅश लीगच्या या पर्वात ११ सामन्यांत १०३ च्या स्ट्राईक रेटने व २२ च्या सरासरीने २०२ धावा करता आल्या आङेत. त्यामुळे संघाच्या कामगिरीवरही त्याचा परिणाम झालेला दिसला. त्यामुळेच संतापलेल्या मार्क वॉ याने सिडनी सिक्सर्सकडे बाबरला संघातून बाहेर बसवण्याची विनंती केली. तो म्हणाला, सिडनी सिक्सर्सनी त्यांच्या फलंदाजीवर विचार करायला हवा. सध्याच्या घडीला ते फक्त स्टीव्ह स्मिथवर अवलंबून आहे. दुर्दैवाने मी बाबर आझमला संघाबाहेर बसवेन..तो पुढे म्हणाला, बाबर आझम आघाडीच्या क्रमाला न्याय देत नाही आहे. तो अव्वल दर्जाचा फलंदाज आहे, याची मला कल्पना आहे, परंतु त्याला या लीगमध्ये काही खास करता आलेले नाही. मी त्याच्याजागी नवीन सलामीवीर म्हणून मोईसेस हेन्रीक्सचा किंवा डॅनिएल ह्युजेसचा विचार करेन..बाबर आझमच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघातील समावेशावरही प्रश्नचिन्ह आहेच. त्याचा फॉर्म त्याची साथ देत नाही. त्याने पाकिस्तानसाठी १३६ ट्वेंटी-२०त ३९.५४ च्या सरासरीने ४४२९ धावा केल्या आहेत. त्यात ३ शतकं व ३८ अर्धशतकं आहेत. २०२५ मध्ये त्याला ८ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ३४ च्या सरासरीने २०६ धावा करता आल्या आहेत.