Babar Azam : पाकड्यांचा 'बाबर', युवा खेळाडूंसमोरही ढेपाळला... नवख्या पोरानं बाद केल्यानंतर चिडला अन् बॅट आपटली Video

Babar Azam poor form continues in Pakistan domestic cricket: पाकिस्तानचा स्वयंघोषित स्टार बाबर आझम हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही नव्या पोरांसमोर अडखळताना दिसतोय. राष्ट्रीय संघाकडून सातत्याने अपयशी ठरलेला बाबर सूर मिळवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळायला उतरला, परंतु इथेही तोच कित्ता कायम राहिला. क्वुएद ए आझम ट्रॉफीत लाहोर व्हाईट्स संघाकडून खेळणाऱ्या बाबरला अजून प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्याने एफएटीए संघाविरुद्धच्या सामन्यात २८ व ४२ धावांची खेळी केली. दुसऱ्या डावात बाहेर जाणाऱ्या चेंडूवर झेलबाद झाल्यानंतर त्याने राग व्यक्त केला. .बाबर ७७ चेंडूंमध्ये ४२ धावांवर फलंदाजी करत असताना बाद झाला. गोलंदाज शाहिद अझीझने एक लेंथ बॉल टाकला जो आत वळला होता आणि बाबर त्यावर ड्राईव्ह मारायला गेला. त्याने तो चेंडू सोडला असता तर सुरक्षित राहिला असता. पाकिस्तानच्या फलंदाजाने चेंडू शरीरापासून दूर खेळला आणि त्याची कड पहिल्या स्लिपमध्ये गेली. त्यानंतर चिडलेल्या बाबरने मैदानावर जोरात बॅट आदळली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.लाहोर व्हाईट्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. फवाद अर्शदच्या ३११ चेंडूंतील संयमी आणि चिवट ११५ धावांच्या जोरावर FATA संघाने ८४.१ षटकांत ३६२ धावांची मोठी धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात, लाहोर व्हाईट्सला मोठी भागीदारी उभारण्यात संघर्ष करावा लागला आणि ४९.२ षटकांत २३४ धावांवर त्यांचा संघ सर्वबाद झाला. यात अली झर्याबने सर्वाधिक ५१ धावा करून संघाला प्राथमिक प्रतिकार केला..Kieron Pollard head coach: किरॉन पोलार्ड Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद सोडण्याच्या विचारात; असं नेमकं काय घडलं?.FATAच्या फलंदाजांनी दुसऱ्या डावात २८३ धावांची भर घातली.. मोहम्मद फारूकने १२३ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात लाहोरचा संघ १७० धावांवर गुंडाळला गेला आणि त्यांना २४१ धावांनी हार पत्करावी लागली. बाबरच्या फॉर्मने पाकिस्तान क्रिकेट संघाची चिंता वाढवली आहे आणि पाकिस्तानला ९ नोव्हेंबरा श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी खेळायची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.