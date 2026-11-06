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Babar Azam : पाकड्यांचा 'बाबर', युवा खेळाडूंसमोरही ढेपाळला... नवख्या पोरानं बाद केल्यानंतर चिडला अन् बॅट आपटली Video

Babar Azam angry reaction after getting dismissed: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम सध्या खराब फॉर्ममुळे चर्चेत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपल्या फलंदाजीने अनेक विक्रम करणाऱ्या बाबरला देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही मोठी खेळी करण्यात अपयश येत आहे.
Babar Azam

Babar Azam's disappointing domestic cricket performances have sparked debate among fans

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Babar Azam poor form continues in Pakistan domestic cricket: पाकिस्तानचा स्वयंघोषित स्टार बाबर आझम हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही नव्या पोरांसमोर अडखळताना दिसतोय. राष्ट्रीय संघाकडून सातत्याने अपयशी ठरलेला बाबर सूर मिळवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळायला उतरला, परंतु इथेही तोच कित्ता कायम राहिला. क्वुएद ए आझम ट्रॉफीत लाहोर व्हाईट्स संघाकडून खेळणाऱ्या बाबरला अजून प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्याने एफएटीए संघाविरुद्धच्या सामन्यात २८ व ४२ धावांची खेळी केली. दुसऱ्या डावात बाहेर जाणाऱ्या चेंडूवर झेलबाद झाल्यानंतर त्याने राग व्यक्त केला.

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