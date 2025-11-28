Cricket

Babar Azam : बाबरचा पुन्हा 'भोपळा'! नोंदवला आफ्रिदीला लाजवेल असा नकोसा विक्रम; पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर फजिती

Babar Azam Joins the Top of the Unwanted List: श्रीलंकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० सामन्यात पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आजम पुन्हा एकदा भोपळ्यावर बाद झाला आणि त्याच्या नावावर नकोसा विक्रम नोंदवला गेला. श्रीलंकेने हा सामना ६ धावांनी जिंकून पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर फजिती केली.
Babar Azam walks back disappointed after another duck

Most ducks by a Pakistan batsman in T20 international cricket : पाकिस्तानात सुरू असलेल्या तिरंगी ट्वेंटी-२० मालिकेतील सहाव्या सामन्यात यजमानांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आजम ( Babar Azam Ducks) हा पुन्हा एकदा त्याच्या फॉर्माशी संघर्ष करताना दिसला. सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली खेळताना १८५ धावांचा पाठलाग करताना बाबर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि दुसऱ्याच चेंडूवर खातं न उघडता माघारी परतला. दुष्मंथा चमिराने टाकलेल्या चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाबरला तंबूची वाट दाखवण्यात आली .

