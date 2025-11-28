Babar Azam : बाबरचा पुन्हा 'भोपळा'! नोंदवला आफ्रिदीला लाजवेल असा नकोसा विक्रम; पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर फजिती

Most ducks by a Pakistan batsman in T20 international cricket : पाकिस्तानात सुरू असलेल्या तिरंगी ट्वेंटी-२० मालिकेतील सहाव्या सामन्यात यजमानांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आजम ( Babar Azam Ducks) हा पुन्हा एकदा त्याच्या फॉर्माशी संघर्ष करताना दिसला. सलमान अली आघाच्या नेतृत्वाखाली खेळताना १८५ धावांचा पाठलाग करताना बाबर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि दुसऱ्याच चेंडूवर खातं न उघडता माघारी परतला. दुष्मंथा चमिराने टाकलेल्या चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाबरला तंबूची वाट दाखवण्यात आली . .पाकिस्तानसाठी ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा नावावर असलेल्या बाबरकडून मोठ्या खेळीची आस लावून स्टेडियमवर आलेल्या प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा निराश होऊन माघारी परतावे लागले. बाबर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त दहाव्यांदा शून्यावर बाद झाला आणि त्याने पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक दहावेळा भोपळ्यावर बाद होण्याच्या सईम अयुब व उमर अकमल यांच्या नकोशा विक्रमाशी बरोबरी केली. शाहिद आफ्रिदी ८, तर कामरान अकमल, मोहम्मद नवाज व मोहम्मद हाफिज हे प्रत्येकी ७ वेळा भोपळ्यावर बाद झाले आहेत..WPL 2026 All Team Players: दीप्ती शर्मा महागडी खेळाडू, तर मुंबई इंडियन्सनेही केरसाठी मोजले ३ कोटी; पाहा लिलावानंतरचे सर्व संघ.एकंदर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०चा विचार केल्यास सर्वाधिक शून्यावर बाद होण्याच्या विक्रमात श्रीलंकेचा दासून शनाका ( १५) अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर बांगलादेशचा सौम्या सरकार ( १३) व भारताचा रोहित शर्मा ( १२) यांचा क्रमांक येतो. .दरम्यान, प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने ५ बाद १८४ धावा केल्या. कामिल मिशाराने ४८ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारासह ७६ धाव केल्या, तर कुसल मेंडिसने २३ चेंडूंत ४० धावा चोपल्या. जनिथ लियानागेने २४ व दासून शनाकाने १७ धावांचे योगदान दिले. पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदने दोन विकेट्स घेतल्या. .WPL 2026 Auction Live: मुंबई इंडियन्सचा अजब डाव! ५.७५पैकी एकाच खेळाडूवर खर्च केले ३ कोटी; कोण आहे ती?.लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ४३ धावांवर चार धक्के बसले होते. कर्णधार सलमान आघा ४४ चेंडूंत ६३ धावांवर नाबाद राहिला. त्याला उस्मान खान ( ३३) व मोहम्मद नवाज ( २७) यांची साथ मिळाली. पण, पाकिस्तानला ७ बाद १७८ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. श्रीलंकेच्या दुष्मंथा चमिराने चार विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.