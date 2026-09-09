Pakistan Cricket : कर्णधार असूनही बाबर आझमला संघात काडीची किंमत नाही! PCB ची पोलखोल; म्हणाला, मला नका विचारू, ते...

Babar Azam says PCB did not consult him before dropping players: पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची ( PCB) पोलखोल केली आहे. पाकिस्तानचा कसोटी संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे आणि पहिल्या दोन सामन्यांत त्यांना सपाटून मार खावा लागला आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या कसोटीपूर्वी PCB ने ७ खेळाडूंना आणि मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद व गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांना घरी पाठवले. संघात अचानक इतके बदल केल्याने माजी खेळाडूंनी टीका केली आणि आता कर्णधार बाबरच्या विधानानं नवा वादाला तोंड फुटणार आहे..PCB ने कोणाला घरी पाठवले?पीसीबीने तिसऱ्या कसोटीपूर्वी मोहम्मद रिझवान, सलमान आघा, इमाम-उल-हक या सीनियर खेळाडूंसह अली उस्मान, खुर्रम शाहजाद, आमीर जमाल व मुहम्मद अवैस यांना घरी पाठवले. त्यांच्याजागी नव्या पोरांना पीसीबीने संधी दिली. पाकिस्तानचा संघ या मालिकेत ०-२ असा पिछाडीवर आहे. त्यात निवडलेल्या ७ खेळाडूंपैकी पाच अनकॅप्ड आहेत..Duleep Trophy 2026: हा, मुलगा कमाल आहे! वैभव सूर्यवंशीच्या सांगण्यावरून DRS घेतला अन् सामन्यात ट्विस्ट आला Video Viral.बाबर काय म्हणतोय..."तुमच्याप्रमाणे माझ्यासाठीपण ही बातमीच आहे. ७ खेळाडूंना घरी पाठवल्यानंतर मला हे समजलं. हा पीसीबीचा निर्णय होता आणि त्यामुळे त्यांनी तो का घेतला, हे तेच चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतो," असे बाबरने पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावरून हा संघबदल करताना बाबरला विचारले गेले नसल्याचे स्पष्ट होते. यावरही बाबरने, मला विचारले नाही म्हणून आश्चर्यापलीकडे काहीच वाटले नाही, असे स्पष्ट केले..फिक्सिंग झालीय का?पीसीबीने घरी पाठवलेल्या ७ खेळाडूंचे फोन जप्त केल्याचे वृत्त आले होते. इमाम-उल-हकने दुखापत झाल्याचा बनाव केल्याचा संशय पीसीबीला आहे आणि त्याचीही चौकशी सुरू आहे. या सर्व प्रकरणावर बाबरला जेव्हा विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने मला कल्पना नाही असे उत्तर दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.