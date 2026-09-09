Cricket

Pakistan Cricket : कर्णधार असूनही बाबर आझमला संघात काडीची किंमत नाही! PCB ची पोलखोल; म्हणाला, मला नका विचारू, ते...

Babar Azam reaction on PCB dropping seven Pakistan players: पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) मोहम्मद रिझवान, इमाम-उल-हक आणि सलमान आगा यांच्यासह सात खेळाडूंना संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवला.
BABAR AZAM

BABAR AZAM

esakal

Swadesh Ghanekar
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Babar Azam says PCB did not consult him before dropping players: पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची ( PCB) पोलखोल केली आहे. पाकिस्तानचा कसोटी संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे आणि पहिल्या दोन सामन्यांत त्यांना सपाटून मार खावा लागला आहे. त्यामुळेच तिसऱ्या कसोटीपूर्वी PCB ने ७ खेळाडूंना आणि मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमद व गोलंदाजी प्रशिक्षक उमर गुल यांना घरी पाठवले. संघात अचानक इतके बदल केल्याने माजी खेळाडूंनी टीका केली आणि आता कर्णधार बाबरच्या विधानानं नवा वादाला तोंड फुटणार आहे.

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