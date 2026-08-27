BABAR AZAM T20I RECORD: बाबर आझमचा मोठा विक्रम; रोहित शर्मा अन् विराट कोहलीला मागे टाकत टी-२०मध्ये ठरला नंबर वन

Babar Azam T20I Record: टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये पाकिस्तानी फलंदाजाने मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने भारताच्या दिग्गज फलंदाजांना मागे सोडत या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम(Babar Azam) टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. बाबरच्या नावावर आता ४ हजार ५९६ धावा आहेत..बाबर आझमने २०१६ मध्ये पाकिस्तानकडून टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये पदार्पण केलं. तेव्हापासून तो या फॉरमॅटमध्ये सातत्याने धावा करत आहे. त्याने आतापर्यंत १३६ डावांमध्ये ४ हजार ५९६ धावा केल्या आहेत.यामध्ये बाबरने ३ शतकं आणि ३९ अर्धशतकं केली आहेत. टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये त्याची सर्वात मोठी खेळी १२२ धावांची आहे..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीच्या निशाण्यावर आता कोणता विक्रम? जपानमध्ये ‘बेबी बॉस’ पुन्हा इतिहास रचणार?.रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावरया यादीत भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रोहितने टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये ४ हजार २३१ धावा केल्या आहेत.रोहितच्या नावावर ५ शतकं आणि ३२ अर्धशतकं आहेत. २०२४ मध्ये त्याने टी-२० इंटरनॅशनलमधून निवृत्ती घेतली. त्यामुळे आता त्याच्या धावांमध्ये वाढ होणार नाही..विराट कोहलीही मागेभारताचा माजी स्टार फलंदाज विराट कोहली या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराटने टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये ४ हजार १८८ धावा केल्या आहेत.विराटने या फॉरमॅटमध्ये १ शतक आणि ३८ अर्धशतकं केली आहेत. त्यानेही २०२४ मध्ये टी-२० इंटरनॅशनलमधून निवृत्ती घेतली.सध्या बाबर आझम, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतील टॉप-३ खेळाडू आहेत..Vaibhav Sooryavanshi: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा फरक”; वैभव सूर्यवंशीला अजिंक्य रहाणेंनी दाखवला आरसा, दिला मोलाचा सल्ला.बाबरचा विक्रम खास का?टी-२० क्रिकेटमध्ये फलंदाजाला कमी चेंडूंमध्ये जास्त धावा कराव्या लागतात. त्यामुळे इतक्या मोठ्या कालावधीपर्यंत सातत्य ठेवणं सोपं नसतं. बाबरने मात्र आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर हा मोठा टप्पा गाठला आहे. ४ हजार ५९६ धावांसह बाबर आझम सध्या टी-२० इंटरनॅशनलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.