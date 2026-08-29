Babar Azam: बाबर आझमच्या नावावर नकोसा विक्रम; सिराजच्या अनोख्या क्लबमध्ये मिळाली जागा

Babar Azam Unwanted Record: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम(Babar Azam)इंग्लंडविरुद्धच्या लॉर्ड्स कसोटीतून संघात परतला, पण पुनरागमनाच्या सामन्यात त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. पहिल्या डावात बाबर अवघ्या ८ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे त्याच्या नावावर एक नकोसा विक्रम जमा झाला आहे.दुखापतीतून सावरल्यानंतर बाबरने लॉर्ड्स कसोटीतून मैदानात पुनरागमन केलं. मात्र, फलंदाजी करताना तो फार काळ टिकू शकला नाही. त्याच्या या छोट्या खेळीमुळे २०२३ पासून कसोटीत शतक न करता सर्वाधिक डाव खेळणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याचा समावेश झाला आहे..८ धावांवरच बाबरची विकेटलॉर्ड्स कसोटीत इंग्लंडने पहिल्या डावात २९० धावा केल्या. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची फलंदाजी पुन्हा एकदा ढासळली. पाकिस्तानचा डाव फक्त ११० धावांवर आटोपला. अजान अवैसने ४६ धावांची खेळी करत थोडाफार प्रतिकार केला. त्याच्याशिवाय पाकिस्तानच्या एकाही फलंदाजाला २० धावांचा टप्पा पार करता आला नाही.बाबर आझमकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र, तो फक्त ८ धावा करून माघारी परतला. दुखापतीमुळे इमाम-उल-हक फलंदाजीसाठीही मैदानात उतरला नाही..Babar Azam: बाबर आझमने मैदान सोडले! इंग्लंडचा सामना करण्यापूर्वीच माघार घेतली, आयत्यावेळी पाकिस्तान कर्णधाराच्या शोधात.बाबर आझमने कसोटी क्रिकेटमध्ये अखेरचं शतक डिसेंबर २०२२ मध्ये केलं होतं. त्यानंतर त्याला कसोटीत शतक करता आलेलं नाही.या काळात त्याने ३७ डाव खेळले आहेत. त्यामुळे २०२३ पासून शतक न करता सर्वाधिक कसोटी डाव खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत बाबर आता पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ही अशी यादी आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही फलंदाजाला वरच्या क्रमांकावर पोहोचण्याची इच्छा नसेल..विशेष म्हणजे या यादीतील पहिल्या चार स्थानांवर गोलंदाज आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल स्टार्क सर्वाधिक ५० डावांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर पॅट कमिन्स, भारताचा मोहम्मद सिराज आणि नॅथन लायन यांचा क्रमांक लागतो. आता बाबर आझमनेही या यादीत स्थान मिळवलं आहे..२०२३ पासून कसोटीत शतक न करता सर्वाधिक डाव ५० डाव – मिचेल स्टार्क४७ डाव – पॅट कमिन्स४४ डाव – मोहम्मद सिराज४१ डाव – नॅथन लायन३७ डाव – बाबर आझम.BABAR AZAM: पहिल्या टेस्टमधून बाहेर, पण आता कमबॅकसाठी सज्ज? बाबर आझमच्या फिटनेसवर पाकिस्तान टीम मॅनेजमेंटने दिली मोठी अपडेट.लॉर्ड्स कसोटीत पाकिस्तानच्या फलंदाजीची अवस्था फारच खराब झाली. इंग्लंडच्या गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज मोठी भागीदारी करू शकला नाही. इंग्लंडकडून ऑली रॉबिन्सनने भेदक गोलंदाजी करत अवघ्या ११ धावा देत ४ विकेट घेतल्या. त्यामुळे पाकिस्तानचा पहिला डाव ११० धावांवर संपला.दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा इंग्लंडने दुसऱ्या डावात ३ विकेट गमावून ८१ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे इंग्लंडकडे सामन्यावर मोठी आघाडी मिळवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. बाबर आझमच्या पुनरागमनाकडे पाकिस्तानच्या चाहत्यांचं लक्ष होतं. मात्र, ८ धावांवर बाद झाल्याने त्याची शतकाची प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.