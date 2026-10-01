Babar Azam: बाबर आझमला सेल्फीचा इतका राग आला की... चाहत्याचा मोबाईल घेतला अन् थेट मैदानाबाहेर भिरकावला! नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल

BABAR AZAM VIRAL VIDEO: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. बाबरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये काही चाहते सेल्फी घेण्यासाठी थेट मैदानात आल्याचं दिसत आहे. यावेळी बाबरने एका चाहत्याला दूर केलं, तर दुसऱ्या चाहत्याचा फोन घेऊन तो थेट फेकूनच दिला.हा प्रकार पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-१ स्पर्धेत घडला. बुधवारी (३० सप्टेंबर) इस्लामाबादमधील डायमंड क्रिकेट ग्राउंडवर OGDCL आणि स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (SBP) यांच्यात सामना सुरू होता. बाबर OGDCLकडून या सामन्यात खेळत होता..सामना सुरू असताना बाबर मैदानात फिल्डिंग करत होता. त्यावेळी काही चाहते सुरक्षा व्यवस्था तोडून थेट मैदानात आले. यातील एका चाहत्याने बाबरजवळ जाऊन सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न केला. बाबरने त्याला दूर केल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..यानंतर आणखी एक चाहता मोबाईल घेऊन बाबरजवळ आला. त्यावेळी बाबरने त्याचा फोन घेतला आणि तो दूर फेकून दिला. त्यानंतर बाबरने मैदानात आलेल्या चाहत्यांना तिथून जाण्याचा इशारा केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..बाबर बाद झाला अन् पुन्हा चाहत्यांनी घेरलंबाबरसोबत मैदानात घडलेला हा प्रकार इथेच थांबला नाही. सामन्यात बाबर ३९ चेंडूत २१ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर तो पॅव्हेलियनकडे जात असताना पुन्हा काही चाहते मैदानात आले आणि त्यांनी बाबरला घेरलं. चाहते बाबरसोबत फोटो आणि सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करत होते. परिस्थिती पाहता मैदानातील कर्मचाऱ्यांना मध्ये पडावं लागलं. त्यांनी बाबरला चाहत्यांच्या गर्दीतून बाहेर काढून पॅव्हेलियनमध्ये नेलं..बाबर जवळपास सात वर्षांनंतर देशांतर्गत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये परतला आहे. त्यामुळे तो खेळत असलेल्या सामन्यांना चाहत्यांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र, या सामन्यात चाहते वारंवार मैदानात आल्यामुळे खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्नही समोर आला आहे..BABAR AZAM: शतक झालं नाही, तरी बाबर आझमने इतिहास रचला! ७६ धावांच्या खेळीने विराट-पाँटिंगच्या खास क्लबमध्ये एन्ट्री, नेमका कोणता विक्रम?.या घटनेनंतर इस्लामाबाद पोलिसांनी मैदानातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. पुन्हा चाहते मैदानात घुसू नयेत आणि सामना सुरळीतपणे पार पडावा, यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. दरम्यान, बाबरला या सामन्यातही फलंदाजीत फार काही करता आलं नाही. तो २१ धावांवर बाद झाला. याआधी खान रिसर्च लॅबोरेटरीजविरुद्धच्या सामन्यात त्याने १२ आणि ४ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केल्यानंतर त्याच्या बॅटमधून मोठी खेळी अजून पाहायला मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.