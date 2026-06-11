BAN vs AUS 2nd ODI : बांगलादेशने इतिहास रचला! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जिंकली वन डे मालिका; वर्ल्ड कप विजेत्यांना अक्षरशः रडवले

Australia suffer first ODI series defeat to Bangladesh: बांगलादेश क्रिकेट संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली. २०२३ च्या वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला त्यांनी दुसऱ्या वन डे सामन्यातही पराभूत केले आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने मिरपूर येथील लढतीत लोटांगण घातले आणि बांगलादेशने क्रिकेट इतिहासात प्रथमच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वन डे मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला. या दोन विजयांपूर्वी बांगलादेशने २००५ मध्ये ऑस्ट्रेलियावर वन डे सामन्यात विजय मिळवला होता. पण, मालिकेत बाजी मारण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ ठरली..मॅथ्यू शॉर्ट याने भोपळ्याची परंपरा कायम राखली. पहिल्याच षटकात तस्किन अहमदने त्याचा त्रिफळआ उडवला. त्यानंतर पुढच्याच षटकात मुस्ताफिजूर रहमान याने दुसरा सलामीवीर कूपर कॉनलीचा शू्न्यावर बाद केले. मॅट रेनशॉ ( ०) हा पण बाद झाल्याने ऑस्ट्रेलियाने शून्य धावसंख्येवर ३ विकेट्स गमावल्या..IND A vs AFG A: ३४९ धावा करूनही भारत हरला... अफगाणिस्तानचा संघ २५.५ षटकांत विजयी झाला; नेमकं काय घडलं?.कर्णधार जॉश इंग्लिस ( ३४) ने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अॅलेक्स केरी ( १३) व कॅमेरून ग्रीन ( २५) यांनी निराश केले. मार्नस लाबुशेन ( नाबाद ५५) व झेव्हियर बार्टलेट ( ५२) यांच्या अर्धशतकांनी संघाला ८ बाद १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले..बांगलादेशच्या तस्किन अहमद ( ३-३३) व मुस्ताफिजूर ( ३-२७) यांनी प्रत्येकी तीन, तर तनवीर इस्लामने २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना तंझीद हसनही भोपळ्यावर बाद झाला, परंतु सौम्या सरकार व नजमूल होसैन शांतो यांनी ८६ धावांची भागीदारी करून बांगलादेशला पुन्हा सामन्यात आणले. दोघांनी प्रत्येकी ४२ धावांची खेळी केली..Anvay Dravid In India U19 Team : राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात निवड! श्रीलंका दौऱ्यासाठी BCCI ची घोषणा, संपूर्ण वेळापत्रक.लिटन दासने २१ धावा केल्या. पाठोपाठ मोसाडेक होसैन ( १५) माघारी परतल्याने बांगलादेशची अवस्था ५ बाद १४४ अशी झाली. पण, तोपर्यंत बांगलादेशने सामना जवळपास खिशात घातला होता. तोवहिद हृदय ( नाबाद ४०) आणि मेहिदी हसन मिराझ ( नाबाद २२) या अनुभवी जोडीने संघाला ३५ षटकांत विजय मिळवून दिला. बांगलादेशने ५ विकेट्स व ३६ चेंडू राखून DLS नुसार ही मॅच जिंकली. पावसामुळे हा सामना ४२-४२ षटकांचा केला गेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.