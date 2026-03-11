Pakistan Cricket: पाकड्यांनी गुडघे टेकले! बांगलादेशच्या गोलंदाजीसमोर ११४ धावांवर ALL OUT; नाहिद राणाच्या पाच विकेट्स

Pakistan vs Banlgadesh 1st ODI : बांगलादेश दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान संघाला पहिल्याच वन डे सामन्यात गुडघे टेकायला लागले आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील निराशाजनक कामगिरीनंतर पाकिस्तानचा संघ नव्या तयारीसाठी मैदानावर उतरला, परंतु त्यांच्या वाट्याला तेच अपयश आलेले दिसले. शाहीन शाह आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पाकिस्तानला ११४ धावाच करता आल्या..पाकिस्तानने बाबर आझमसारख्या अनुभवी खेळाडूला डच्चू देताना बांगलादेश दौऱ्यासाठी युवा खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ निवडला. बांगलादेशने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या साहिबजादा फरहानचे आज वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पण झाले आणि त्याने माझ सदाकतसह पहिल्या विकेटसाठी ४१ धावा जोडल्या. पण, १०व्या षटकात नाहिद राणाने पाकिस्तानला पहिला धक्का दिला आणि फरहान ३८ चेंडूंत २७ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर राणाने त्याच्या पुढील षटकात दुसरा सलामावीर सदाकत ( १८) याला बाद केले..IPL 2026 Schedule: परंपरेला तडा! RCB vs CSK हे आयपीएल २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात भिडण्याचा अंदाज; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स .नाहिद राणाच्या भन्नाट माऱ्यासमोर पाकिस्तानी फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. शामील हुसेन ( ४), मोहम्मद रिझवान ( १०), सलमान आघा ( ५) यांना बाद करून पाकिस्तानचा निम्मा संघ ६९ धावांत राणाने माघारी पाठवला. त्यानंतर हसन मिराझने कमाल केली. त्याने अब्दुल समद ( ०), हुसैन तलात ( ४) व कर्णधार शाहीन ( ४) यांना बाद केले. तस्कीन अहमदने मोहम्मद वसीमचा (०) काटा काढला आणि पाकिस्तानची अवस्था ९ बाद ८२ धावा अशी झाली..नाहिद राणाने ७-०-२४-५ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. फहीम अश्रफने सर्वाधिक ३७ धावा करून पाकिस्तानला ११४ धावांपर्यंत पोहोचवले. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ३०.४ षटकांत ११४ धावांत तंबूत परतला. हसन मिराझने २९ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.