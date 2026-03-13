BAN vs PAK : हा, घे बॉल... कर OUT! पाकिस्तानी फलंदाजाचा मुर्खपणा जगाने पाहिला... बाद देताच बांगलादेशच्या खेळाडूला भिडला Video Viral

Pakistan vs Bangladesh heated exchange between players: बांगलादेशकडून पहिल्या वन डेत पाकिस्तानला सपाटून मार खावा लागला. पण, दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानने कडवी टक्कर दिलेली पाहायला मिळाली, परंतु त्यांना पूर्ण ५० षटकं खेळता आली नाहीत. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ४७.३ षटकांत २७४ धावांत तंबूत परतला. मात्र, या सामन्यातील एका प्रसंगाने वादाला फोडणी दिली आहे. पाकिस्तानचा ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सलामन अली आघा ( Salman Ali Agha) याने स्वतःलाच रन आऊट करण्यासाठी बांगलादेशचा गोलंदाज मेहिदी हसन मिराझ याला मदत केलेली पाहायला मिळाली. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडिया गाजवतोय..बांगलादेशने पुन्हा एकदा टॉस जिंकून लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचे ठरवले, परंतु यावेळी पाकिस्तानी फलंदाज चांगले खेळले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा साहिबजादा फरहानने ४६ चेंडूंत ३१ धावांची खेळी करताना माज सदाकतसह पहिल्याविकेटसाठी १०३ धावा जोडल्या. सदाकत ४६ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७५ धावांवर बाद झाला. मिराझनेही विकेट मिळवून दिली. त्यानंतर शामिल हुसैन ( ६) स्वस्तात बाद झाला आणि त्याला नाहिद राणाने बाद केले..काव्या मारनच्या संघाने पाकिस्तानी अबरार अहमदला करारबद्ध केले... BCCI ने दिली प्रतिक्रिया; म्हणतात, आमचा काही संबंध नाही.साहिबजादाही १८व्या षटकात तस्किन अहमदच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. मोहम्मद रिझवान व सलमान आघा यांनी शतकी भागीदारी करून पाकिस्तानचा डाव सावरला होता. पण, ही भागीदारी नाट्यमयरित्या तुटली. हसन मिराझचा चेंडू मोहम्मद रिझवानने सरळ खेळला. तोपर्यंत सलमान आघा क्रिज सोडून पुढे आला होता. चेंडू आघाच्या पायाजवळ होता आणि तो चेंडू उचलून मिराझला द्यायला गेला..हे, भाऊ शोभतात! बांगलादेशचे दोन्ही फलंदाज एका दिशेला, पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी काय केलं पाहा Video Viral .मिराझनेही समयसुचकता दाखवत चेंडू स्वतः उचलला आणि यष्टींवर फेकला.. आघा अजूनही क्रिजच्या बाहेरच होता आणि तिसऱ्या अम्पायरने त्याला रन आऊट जाहीर केले. आता अशी फजिती झाल्यावर आघा चिडला आणि त्याने लिटन दाससोबत भांडण केलं. आघा ६२ चेंडूंत ६४ धावांवर रन आऊट झाला..रिझवानने ४४ धावा केल्या. त्यानंतर पाकिस्तानचा संघ २७४ धावांवर गडगडला. बांगलादेशच्या रिशाद होसैनने तीन व हसन मिराझने २ विकेट्स घेतल्या. तस्कीन, मुस्ताफिजूर रहमान व नाहिद राणा यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.