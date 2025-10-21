Cricket

BAN vs WI 2nd ODI: वेस्ट इंडिज संघाने घडवला इतिहास, वन डे क्रिकेटमध्ये असा वर्ल्ड रेकॉर्ड कोणीच केला नव्हता...

West Indies Script World Record Against Bangladesh : बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात वेस्ट इंडिज संघाने इतिहास घडवला. वन डे क्रिकेटच्या ५२ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले.
West Indies created history in the 2nd ODI against Bangladesh

West Indies created history in the 2nd ODI against Bangladesh

Swadesh Ghanekar
Updated on

West Indies created history in the 2nd ODI against Bangladesh : बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात वेस्ट इंडिज संघाने वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. वन डे क्रिकेट स्पर्धेच्या ५४ वर्षांच्या इतिहासात असा पराक्रम करणारा तो पहिलाच संघ ठरला आहे. बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २१३ धावा केल्या. पण, या सामन्यात विंडीज संघाने अशी कामगिरी केली, ज्याची इतिहासात नोंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
West Indies Cricket Team
cricket news today
Bangladesh Cricket Team
ODI cricket
ODI cricket records

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com