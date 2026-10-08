WTC Standing: काय दिवस आलेत... बांगलादेश फायनलच्या शर्यतीत टीम इंडियाच्या पुढे, शुभमन गिलचा संघ कसा पोहोचेल अंतिम सामन्यात?

How can India qualify for WTC Final 2027? बांगलादेश संघाने जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत ऑगस्टमध्ये झालेल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयाने बांगलादेशला WTC FINAL साठी पात्रता मिळवण्याचे बळ मिळाले आहे आणि गुणतालिकेत त्यांनी भारतीय संघाला मागे टाकून अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत आगेकूच केली आहे. ऑस्ट्रेलियात त्यांनी २३ वर्षानंतर कसोटी सामना जिंकला होता, तर २०१७ नंतर तब्बल ९ वर्षांनी त्यांनी ऑस्ट्रेलियाला कसोटीत पराभूत केले होते. बांगलादेशच्या या प्रगतीमुळे शुभमन गिलच्या भारतीय संघाची डोकेदुखी मात्र वाढली आहे..बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियाला नमवून १२ सामन्यांतील सहावा विजय नोंदवला होता आणि ते ५५.५६ टक्क्यांसह तालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना आणखी सहा कसोटी सामने खेळायचे आहेत आणि वेस्ट इंडिज व इंग्लंडचा संघ बांगलादेश दौऱ्यावर येतोय, तर त्यांना दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जावे लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या विजयाने त्यांचे मनोबल उंचावले आहे आणि तोच जोश कायम राखून ते आगामी मालिकांमध्ये विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश करण्यासाठी जोर लावतील..Kieron Pollard ला रिलीज केले, नेटकरी निराश झाले ! MI फ्रँचायझीच्या संघाने जाहीर केली १९ जणांची तगडी टीम; राशीद, निकोलस अन्... .ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ८० टक्क्यांसह अव्वल स्थानावर आहे आणि त्यांना भारत व दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जायचे आहे, तर न्यूझीलंडचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर येणार आहे. दहा सामन्यांत त्यांना केवळ दोन पराभवांचा सामना करावा लागला आहे. दक्षिण आफ्रिका ( ७५) आणइ न्यूझीलंड ( ७२.२२) हे दोन्ही संघ ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ फायनलच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या १२, दक्षिण आफ्रिकेच्या १० व न्यूझीलंडच्या १० कसोटी खेळायच्या आहेत..भारत या तालिकेत ५१.५२ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहेत आणि शुभमन गिलच्या संघाला ७ कसोटी खेळायच्या आहेत. त्यातील पाच कसोटी सामने घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळायचे आहे. त्याआधी भारतीय संघ दोन कसोटीसाठी न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. भारताला फायनल गाठायची असेल तर या उर्वरित सर्व कसोटी जिंकाव्या लागतील आणि त्यासह अन्य संघांच्या निकालावरही विसंबून रहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.