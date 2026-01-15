Cricket

Bangladesh Cricket: खेळाडूंचं बंड, तुफान राडा, तोडफोड अन्...; बांगालेदश प्रीमिअर लीग अनिश्चित काळासाठी स्थगित Video

Bangladesh cricket crisis latest updates today: बांगलादेश क्रिकेटमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झाला असून Bangladesh Premier League अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. खेळाडूंच्या बंडखोरीनंतर Bangladesh Cricket Board ने हा मोठा निर्णय घेतला. आज नियोजित असलेला दुसरा सामना रद्द झाल्यानंतर मिरपूर परिसरात प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळाला.
BANGLADESH PREMIER LEAGUE SUSPENDED INDEFINITELY AMID PLAYER REVOLT

BANGLADESH PREMIER LEAGUE SUSPENDED INDEFINITELY AMID PLAYER REVOLT

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BPL Suspended Indefinitely After Player Revolt: बांगलादेशमधील वाढत्या क्रिकेट आणि राजकीय अशांततेमुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) चालू बांगलादेश प्रीमिअर लीग २०२५-२६ हंगाम अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले आहे. अनेक बांगलादेशी माध्यमांनी याची पुष्टी केली आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की बांगलादेशचे खेळाडू अजूनही त्यांचा बहिष्कार मागे घेण्यास नकार देत आहेत. सर्व स्पर्धक फ्रँचायझींना लवकरच लीगच्या अनिश्चित काळासाठी निलंबनाबद्दल अधिकृतपणे माहिती दिली जाईल, असे बांगलादेश मीडियाने सांगितले आहे. आजच्या दोन्ही लढती रद्द झाल्यानंतर क्रिकेट चाहत्यांनी मीरपूर स्टेडियमबाहेर तोडफोड सुरू केली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
bangladesh
Cricket News in Marathi
Bangladesh Cricketer
cricket news today
Bangladesh Cricket Team

Related Stories

No stories found.