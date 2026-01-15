Bangladesh Cricket: खेळाडूंचं बंड, तुफान राडा, तोडफोड अन्...; बांगालेदश प्रीमिअर लीग अनिश्चित काळासाठी स्थगित Video

BPL Suspended Indefinitely After Player Revolt: बांगलादेशमधील वाढत्या क्रिकेट आणि राजकीय अशांततेमुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) चालू बांगलादेश प्रीमिअर लीग २०२५-२६ हंगाम अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले आहे. अनेक बांगलादेशी माध्यमांनी याची पुष्टी केली आहे, ज्यात असे म्हटले आहे की बांगलादेशचे खेळाडू अजूनही त्यांचा बहिष्कार मागे घेण्यास नकार देत आहेत. सर्व स्पर्धक फ्रँचायझींना लवकरच लीगच्या अनिश्चित काळासाठी निलंबनाबद्दल अधिकृतपणे माहिती दिली जाईल, असे बांगलादेश मीडियाने सांगितले आहे. आजच्या दोन्ही लढती रद्द झाल्यानंतर क्रिकेट चाहत्यांनी मीरपूर स्टेडियमबाहेर तोडफोड सुरू केली. .बांगलादेशचे क्रिकेटपटू सलामीवीर तमीम इक्बाल आणि सर्व बांगलादेशी खेळाडूंविरुद्ध वादग्रस्त टिप्पणी केल्याबद्दल बीसीबी संचालक एम नझमुल इस्लाम यांनी राजीनामा दिला नाही तर सर्व प्रकारच्या क्रिकेटवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देत होते. बीसीबीने आता नझमुल इस्लाम यांना वित्त समितीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदाऱ्यांपासून तात्काळ मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, अशांतता कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत..BCB आम्हाला पगार त्यांच्या खिशातून देत नाही! बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी बोर्डाला ४८ तासांची दिलीय मुदत त्यानंतर... .अनेक बांगलादेशी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार , जर खेळाडू गुरुवारी मैदानावर परतले नाहीत, तर बीपीएल २०२५-२६ हंगाम बीसीबीकडून अनिश्चित काळासाठी निलंबित केला जाण्याची शक्यता आहे, असे बीसीबीच्या संचालकांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. इस्लाम यांच्या हकालपट्टीनंतरही खेळाडूंनी माघार न घेतल्याने अखेर लीग स्थगित करावी लागली..Bangladesh Cricket Board Statementबांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) यांनी निवेदन जाहीर केले. त्यात ते म्हणतात, अलीकडील घडामोडींचा आढावा घेतल्यानंतर आणि संस्थेच्या सर्वोत्तम हितासाठी, बीसीबी अध्यक्षांनी नजमुल इस्लाम यांना वित्त समितीच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदाऱ्यांमधून तात्काळ प्रभावाने मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बीसीबीच्या घटनेच्या कलम ३१ अंतर्गत बीसीबी अध्यक्षांना दिलेल्या अधिकारानुसार घेण्यात आला आहे ..पुढील सूचनेपर्यंत, बीसीबी अध्यक्ष वित्त समितीच्या हंगामी अध्यक्षांची भूमिका पार पाडतील. खेळाडूंचे हित हीच तिची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मंडळ आपल्या अखत्यारीतील सर्व खेळाडूंचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, याचा बीसीबी पुनरुच्चार करते. सर्व क्रिकेटपटू बांगलादेश क्रिकेटच्या भल्यासाठी समर्पण दाखवत राहतील आणि बांगलादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) मध्ये त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.