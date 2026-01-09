Cricket

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा हट्ट अन् भिकेला लागले खेळाडू... BCCI शी पंगा घेणं पडलं महागात, याला म्हणतात 'तोंड दाबून बुक्क्याचा मार'...

How BCB vs BCCI row affects Bangladesh cricket? बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा (BCB) हट्ट आणि बीसीसीआयशी (BCCI) उघड पंगा आता थेट खेळाडूंवर उलटला आहे. क्रिकेटच्या मैदानाबाहेर सुरू असलेल्या या संघर्षाची झळ बांगलादेशी क्रिकेटपटूंना आर्थिक स्वरूपात बसू लागली आहे.
BCB BCCI conflict impact on Bangladeshi players

Swadesh Ghanekar
BCB BCCI conflict impact on Bangladeshi players: बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात राग व्यक्त केला जात आहे आणि त्यांनी बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळवू नका, अशी मागणी झाली होती.

त्याचा मान राखताना BCCI ने कोलकाता नाइट रायडर्सला ( KKR ) मुस्ताफिजूर रहमान याची हकालपट्टी करायला लावली. त्यामुळेच KKR ने बांगलादेशी गोलंदाजाला रिलिज केले. बांगलादेश सरकारने हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि ICC कडे रडारड सुरू केली.

