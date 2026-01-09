बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा हट्ट अन् भिकेला लागले खेळाडू... BCCI शी पंगा घेणं पडलं महागात, याला म्हणतात 'तोंड दाबून बुक्क्याचा मार'...

BCB BCCI conflict impact on Bangladeshi players: बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात भारतात राग व्यक्त केला जात आहे आणि त्यांनी बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळवू नका, अशी मागणी झाली होती. त्याचा मान राखताना BCCI ने कोलकाता नाइट रायडर्सला ( KKR ) मुस्ताफिजूर रहमान याची हकालपट्टी करायला लावली. त्यामुळेच KKR ने बांगलादेशी गोलंदाजाला रिलिज केले. बांगलादेश सरकारने हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि ICC कडे रडारड सुरू केली..बांगलादेश सरकार आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) आयसीसीला पत्र पाठवून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतातील सामने श्रीलंकेत हलवण्याचा हट्ट धरला. बांगलादेशी खेळाडूंच्या सुरक्षिततेला धोका आहे, असे त्यांनी त्या पत्रात नमुद केले. आयसीसी दाद देत नसल्याचे पाहून त्यांचा अधिक जळफळाट झाला. पण, बीसीबीचा हा हट्ट बांगलादेशी खेळाडूंना भिकेला लावणारा ठरतोय..Indian Cricketer Death : भारताच्या क्रिकेटपटूचा मृत्यू! फलंदाजी करून परतत असताना जमिनीवर कोसळला, तडफडला अन्...; वाचा दुर्दैवी घटना.खेळाडूंना विविध स्पॉन्सरकडूनही मानधन मिळत असते, पण बीसीसीआयशी पंगा घेऊन त्यांनी चूक केली. Telecom Asia Sport ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय कंपनी SG यांनी काही बांगलादेशी खेळाडूंसोबतचा स्पॉन्सरशीप करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अद्याप त्याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी हा निर्णय पक्का झाला आहे. त्यामुळे आता बांगलादेशी खेळाडूंना आर्थिक फटका बसणार आहे..लिटन दास, यासीर रब्बी व माजी कर्णधार मोमिनूल हक या बांगलादेशच्या स्टार खेळाडूंना याचा फटका बसणार आहे. एका खेळाडूने याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर SG करार मोडणार असल्याचे मान्य केले. एसजीकडून अद्याप औपचारिक संपर्क आलेला नसला तरी, एजंट्सकडून मिळालेल्या संकेतांवरून असे दिसून येते की प्रायोजकत्व नूतनीकरण केले जाणार नाही. " येत्या काही दिवसांत असेच होण्याची शक्यता आहे असे दिसते ," असे खेळाडूने प्रकाशनाला सांगितले..Women’s Premier League: महिला प्रीमियर लीगचा धडाका आजपासून; डी. वाय. पाटील स्टेडियममध्ये रंगणार पहिला टप्पा ! .उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांना भीती आहे की ही फक्त सुरुवात असू शकते. बांगलादेशच्या क्रिकेट उपकरणे आणि प्रायोजकत्व बाजारपेठेतील मोठा वाटा भारताकडे असल्याने, एसजीच्या बाहेर पडण्यामुळे इतर भारतीय उत्पादकांना माघार घ्यावी लागू शकते. सर्वात मोठ्या प्रायोजकांपैकी एक म्हणजे Sareen Sports Industries (एसएस) आहे, ज्यांचे मुशफिकुर रहीम, सब्बीर रहमान, नासिर हुसेन आणि इतर काही कंपन्यांशी करार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.