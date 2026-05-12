BAN vs PAK 1st Test : बांगलादेशने घरी बोलवून पाकिस्तानला ठेचले; WTC मध्ये नाचक्की, शाहीन आफ्रिदीच्या संघाचा लाजीरवाणा पराभव

WTC points table impact after BAN vs PAK 1st Test: बांगलादेश संघाने इतिहास घडवत घरच्या मैदानावर पाकिस्तानचा १०४ धावांनी पराभव केला. पाकिस्तानविरुद्ध मायदेशात कसोटी सामना जिंकण्याची ही बांगलादेशची पहिलीच वेळ ठरली. पाकिस्तानला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत (WTC) मोठा धक्का बसला
Bangladesh defeated Pakistan by 104 runs in the first Test

Swadesh Ghanekar
Bangladesh beat Pakistan at home for first time in Test cricket: बांगलादेशने मीरपूर कसोटीत पाकिस्तानवर १०४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. बांगलादेशच्या २६८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १६३ धावांत तंबूत परतला. बांगलादेशच्या घरच्या मैदानावरील पाकिस्तानविरुद्धचा हा पहिलाच कसोटी विजय ठऱला, तर बांगलादेशचा हा सलग तिसरा कसोटी विजय ठरला. पाकिस्तानला या पराभवामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Standings) गुणतालिकेत मोठा धक्का बसला आहे.

