BAN vs PAK 1st Test : बांगलादेशने घरी बोलवून पाकिस्तानला ठेचले; WTC मध्ये नाचक्की, शाहीन आफ्रिदीच्या संघाचा लाजीरवाणा पराभव

Bangladesh beat Pakistan at home for first time in Test cricket: बांगलादेशने मीरपूर कसोटीत पाकिस्तानवर १०४ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. बांगलादेशच्या २६८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १६३ धावांत तंबूत परतला. बांगलादेशच्या घरच्या मैदानावरील पाकिस्तानविरुद्धचा हा पहिलाच कसोटी विजय ठऱला, तर बांगलादेशचा हा सलग तिसरा कसोटी विजय ठरला. पाकिस्तानला या पराभवामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Standings) गुणतालिकेत मोठा धक्का बसला आहे..कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( १०१), मोमिनूल हक ( ९१), मुश्फिकर रहमान ( ७१) आणि लिटन दास ( ३३) यांच्या खेळीच्या जोरावर बांगलादेशने पहिल्या डावात ४१३ धावा उभ्या केल्या. पाकिस्तानविरुद्ध कसोटीत शतक झळकावणारा शांतो हा पहिला बांगलादेशी कर्णधार ठरला. पाकिस्तानच्या मोहम्मद अब्बासने ५ विकेट्स घेतल्या..प्रत्युत्तरात आलेल्या पाकिस्तानला अझान अवैस ( १०३), इमाम-उल हस ( ४५) व अब्दुल्ला फजल ( ६० ) या आघाडीच्या तीन फलंदाजांनी चांगली सुरुवात करून दिली. पण, मधळी फळी ढेपाळली. सलमान आघा ( ५८) व मोहम्मद रिझवान ( ५९) यांनी अर्धशतक झळकावले, परंतु ते संघाला ३८६ धावांपर्यंतच पोहोचवू शकले. मेहिदी हसन मिराझने ५, तर तस्कीन अहमद व तैजूल इस्लाम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..बांगलादेशकडून दुसरा डाव ९ बाद २४० धावांवर घोषित झाला. शांतोने सर्वाधिक ८७ धावा केल्या, तर मोमिनूलने ५६ धावांची खेळी केली. हसन अली व नोमान अली यांनी प्रत्येकी ३ बळी घेतले. पाकिस्तानकडून दुसऱ्या डावात अब्दुल्ला फझल ( ६६) सोडल्यास एकही फलंदाज ३० धावांच्यावर धावा करू शकला नाही. नाहिद राणाने ४० धावा देताना पाच विकेट्स घेतल्या. त्याला तैजूल ( २-२२), तस्कीन ( २-४०) आणि मेहिदी ( १-४७) यांची साथ मिळाली. पाकिस्तानचा दुसरा डाव १६३ धावांवर गुंडाळून बांगलादेशने १०४ धावांनी विजय मिळवला..ICC World Test Championship Points tableजागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया ( ८७.५०), न्यूझीलंड ( ७७.७८) व दक्षिण आफ्रिका ( ७५.००) हे तीन संघ फायनलच्या अगदी जवळ आहेत. श्रीलंका ( ६६.६७) व पाकिस्तान ( ५०.००) हेही शर्यतीत आहे. पाकिस्तानला आजचा सामना जिंकून टक्केवारीत सुधारणा करता आली असती, परंतु ते पाचव्या क्रमांकावर कायम राहिले. भारतीय संघ ४८.१५ टक्क्यांसह सहाव्या क्रमांकावर आहे.