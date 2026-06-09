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BAN vs AUS 1st ODI: बांगलादेशच्या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिससोबत 'राडा' घातला; मॅच जिंकून मालिकेत घेतली आघाडी

Bangladesh Beat Australia and Create History: मिरपूर येथे झालेल्या पहिल्या वन डे सामन्यात बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवत इतिहास रचला. या विजयात वेगवान गोलंदाज नाहिद राणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Bangladesh historic win over Australia in Mirpur

Bangladesh historic win over Australia in Mirpur

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Josh Inglis and Nahid Rana Exchange Words Video : बांगलादेशने पहिल्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवला. मिरपूर येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात २८४ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला अपयश आले. या सामन्यात बांगलादेशचा गोलंदाज नाहिद राणा ( Nahid Rana) चमकला, परंतु त्याने ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिस ( Josh Inglis) सोबत घातलेला राडा चर्चेत राहिला. इंग्लिसला अडवण्यासाठी बांगलादेशी खेळाडूंना मध्यस्थी करावी लागली. बांगलादेशने हा सामना DLS नुसार ८६ धावांनी जिंकला.

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