BAN vs AUS 1st ODI: बांगलादेशच्या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिससोबत 'राडा' घातला; मॅच जिंकून मालिकेत घेतली आघाडी

Josh Inglis and Nahid Rana Exchange Words Video : बांगलादेशने पहिल्या वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवला. मिरपूर येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात २८४ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला अपयश आले. या सामन्यात बांगलादेशचा गोलंदाज नाहिद राणा ( Nahid Rana) चमकला, परंतु त्याने ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिस ( Josh Inglis) सोबत घातलेला राडा चर्चेत राहिला. इंग्लिसला अडवण्यासाठी बांगलादेशी खेळाडूंना मध्यस्थी करावी लागली. बांगलादेशने हा सामना DLS नुसार ८६ धावांनी जिंकला..बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद २८४ धावांपर्यं मजल मारली. त्यांचा सलामीवीर सैफ हसन ( ५) स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर तंझिद हसन व नजमूल होसैन शांतो यांनी ९४ धावांची भागीदारी करून गाडी रुळावर आणली. नॅथन एलिसने ही भागीदारी तोडताना ४४ चेंडूंत ५४ धावा करणाऱ्या हसनला माघारी पाठवले. त्यानंतर लिटन दास ( ७) अपयशी ठरला. पण, शांतो ( ६७), मोसाड्डेक होसैने ( नाबाद ८६) आणि तोवहिद हृदय ( ३१) यांनी संघाला आश्वासक धावसंख्या उभारून दिली..IND A vs SL A : ऋतुराज गायकवाडचे 'रौद्र रूप' पाहून सारेच चक्रावले; वादग्रस्त निकालावर भडकला, अम्पायरला भिडला, नेमकं काय घडलं?.ऑस्ट्रेलियाकडून नॅथन एलिसने तीन, तर लाएम स्कॉट व मॅथ रेनशॉ यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरलेल्या २ धावांत दोन धक्के बसले. कर्णधार जॉश इंग्लिस १०व्या षटकात माघारी परतला, पंरतु त्याला बाद करणाऱ्या नाहिद राणा व त्याच्याच बाचाबाची झाली. इंग्लिसला आवरण्यासाठी शांतो पुढे आला आणि वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. .कूपर कॉनली ( ३५) माघारी परतल्याने ऑस्ट्रेलिया अडचणीत आला होता. अॅलैक्स केरी व कॅमेरून ग्रीन यांनी आशा जिवंत ठेवल्या होत्या, परंतु नाहिद राणाने येथेही खोडा घातला. त्याने केरीला ४७ धावांवर माघारी पाठवले. पाठापोठ लिएस स्कॉट ( २) व झेव्हियर बार्टलेट ( १) यांच्या विकेट मिळवून राणाने बांगलादेशचा विजय जवळपास पक्का केला. ग्रीन एका बाजूने खिंड लढवत होता, परंतु धावा व चेंडू यांच्यातले वाढलेले अंतर पार करण्यात त्यालाही अशक्य होते..सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या अन् Mumbai Indians यांच्या नेमकं काय सुरू आहे? जाणून घ्या Inside Story, सूर्या टीमसोबत राहणार का?.दरम्यान, सामना सुरू असताना जोरदार वीज कडाडल्याने अम्पायर्सनी तातडीने बेल्स पाडल्या आणि खेळाडूंना ड्रेसिंग रूममध्ये जाण्यास सांगितले. त्यामुळे सामना ४२.२ षटकांत ९ बाद १९२ धावांवर थांबला होता. DSL नुसार या परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाच्या २६० धावा झाल्या असत्या तर त्यांना विजयी घोषित केले गेले असते. परिस्थिती न सुधारल्याने बांगलदेशला DLS नुसार ८६ धावांनी विजयी जाहीर केले गेले. ग्रीन ५२ धावांवर नाबाद राहिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.