T20 World Cup 2026: बांगलादेश वर्ल्ड कप खेळणार; ICC ची घोषणा, आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी...

Bangladesh qualify for Women’s T20 World Cup 2026: फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुरक्षिततेचे कारण देत माघार घेतल्यापासून बांगलादेश क्रिकेट जास्तच चर्चेत आले आहे. पण, आता एक अशी बातमी समोर आली आहे की त्याने बांगलादेश क्रिकेट चाहते आनंदीत होतील.
ICC Women’s T20 World Cup qualifiers update: बांगलादेशच्या पुरुष संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि आयसीसीने कठोर पाऊल उचलले. सुरक्षेचे कारण देत बांगलादेशने हा पवित्रा घेतला होता. आयसीसीने त्यांना अंतिम मुदत देऊनही त्यांनी भूमिका बदलली नाही आणि त्यांच्याजागी आयसीसीने स्कॉटलंडचा समावेश करून घेतला. बांगलादेशला दिलेल्या वागणुकीचा मात्र पाकिस्तानला राग आला आणि त्यांनी बहिष्काराची भाषा केली. पाकिस्तानने तसे केल्यास बांगलादेशची पुन्हा एन्ट्री होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

