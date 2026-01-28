T20 World Cup 2026: बांगलादेश वर्ल्ड कप खेळणार; ICC ची घोषणा, आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी...

ICC Women’s T20 World Cup qualifiers update: बांगलादेशच्या पुरुष संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने भारतात खेळण्यास नकार दिला आणि आयसीसीने कठोर पाऊल उचलले. सुरक्षेचे कारण देत बांगलादेशने हा पवित्रा घेतला होता. आयसीसीने त्यांना अंतिम मुदत देऊनही त्यांनी भूमिका बदलली नाही आणि त्यांच्याजागी आयसीसीने स्कॉटलंडचा समावेश करून घेतला. बांगलादेशला दिलेल्या वागणुकीचा मात्र पाकिस्तानला राग आला आणि त्यांनी बहिष्काराची भाषा केली. पाकिस्तानने तसे केल्यास बांगलादेशची पुन्हा एन्ट्री होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..त्यात आता आयसीसीने ट्विट करून बांगलादेश ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पात्र ठरला असल्याचे जाहीर केले आहे. पण, हा पुरुषांचा नव्हे तर महिलांचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आहे. काठमांडू येथे Women's T20 World Cup Qualifier स्पर्धा सुरू आहे आणि त्यात सुपर सिक्समध्ये बांगलादेश व नेदरलँड्स यांनी आपापले सामने जिंकून वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता निश्चित केली आहे. बांगलादेशने आज थायलंडवर ३९ धावांनी विजय मिळवून गटात अव्वल स्थानासह इंग्लंडमध्ये होऊ घातलेल्या वर्ल्ड कपमधील जागा पक्की केली आहे..India vs Pakistan : भारतासमोर उभं राहण्यापूर्वी पाकिस्तान U19 World Cup मधून बाहेर! उपांत्य फेरीसाठी झोप उडवणारं समीकरण .इंग्लंडमध्ये १२ जून ते ५ जुलै या कालावधीत महिलांचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. बांगलादेशने पात्रता स्पर्धेतील आजच्या लढतीत जुएरिया फेर्डोस ( ५६) आणि सोभना मोस्तरी ( ५९) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ८ बाद १६५ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात थायलंडकडून नॅथकन चंथाम ( ४६), नन्नापट कोचारोएनकाई ( २९) आणि कर्णधार नारुएमोल चेवेई ( ३०) यांच्याशिवाय कोणालाच दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. त्यांना ८ बाद १२६ धावाच करता आल्या. मरुफा अकतेरने ३, रितू मोनी व शोर्ना अकतेर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.. नेदरलँड्सच्या महिला संघाने अमेरिकेवर DLS नुसार २१ धावांनी बाजी मारली. अमेरिकेच्या ७ बाद १२९ धावांचा पाठलाग करताना नेदरलँड्सने १२ षटकांत २ बाद ९० धावा केल्या होत्या. पावसामुळे हा सामना इथेच थांबवण्यात आला आणि DLS नुसार नेदरलँड्सचा संघ अपेक्षित लक्ष्याच्या २१ धावांनी पुढे होता..महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत यजमान इंग्लंडसह ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज ( २०२४ च्या वर्ल्ड कपमधील अव्वल पाच संघ), पाकिस्तान, श्रीलंका ( आयसीसी रँकिंगनुसार) आणि बांगलादेश व नेदरलँड्स ( पात्रता स्पर्धा) हे संघ पात्र ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.