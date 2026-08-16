AUS vs BAN 1st Test : बांगलादेशमुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये भूकंप! ऑस्ट्रेलिया चारीमुंड्या चीत, भारताचा फायदा; वाचा WTC Final Scenario

Team India WTC Final qualification scenario after Australia defeat: बांगलादेशने पहिल्या कसोटीत उल्लेखनीय कामगिरी करताना यजमान ऑस्ट्रेलियाला चारीमुंड्या चीत केले. हसन महमूद आणि मेहिदी हसन मिराझ यांच्या उल्लेखनीय गोलंदाजीच्या जोरावर बांगलादेशने पहिली कसोटी जिंकली. बांगलादेशचा हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसरा कसोटी विजय ठरला, पंरतु ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या घरी पराभूत करण्याची ही बांगलादेशची पहिलीच वेळ ठरली. यापूर्वी २०१७ मध्ये बांगलादेशने मिरपूर कसोटी २० धावांनी जिंकली होती आणि आता ९ वर्षांनी बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियात जाऊन कसोटी विजय मिळवला. .हसम महमूद ( ६-५५) याच्या भेदक माऱ्यासमोर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात शरणागती पत्करली. स्टीव्हन स्मिथच्या ७१ धावांमुंळे कांगारून १९८ धावांपर्यंत पोहोचू शकले. महमूदला तस्किन अहमद ( २-५५ ) व इबादत होसैन ( २-३९) यांनी साथ दिली. फलंदाजीला आलेल्या बांगलादेशने पहिल्या डावात ४२६ धावा कुटल्या आणि मजबूत आघाडी घेतली. तंझीद अहमदचे ( १०१) शतक अन् कर्णधार नजमूल होसैन शांतो ( ८४) व मेहिदी हसन मिराझ ( ६५) यांच्या अर्धशतकांनी संघाला मजबूत स्थितीत आणले. मोमिनूल हस ( ४९) व मुश्फीकर रहिम ( ३६) यांनी चांगला खेळ केला..IND vs SL 1st Test: लोकेश राहुलची पहिल्या कसोटीतून माघार? दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू होण्यास विलंब; नेमकं काय घडलं?.जोश हेझलवूडने ६ विकेट्स घेतल्या, परंतु बांगालदेशचा डाव गुंडाळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने ८ गोलंदाजांचा वापर केला. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून प्रतिहल्ला होईल असे वाटले होते, परंतु ते २८४ धावांवर गडगडले. मेहिदी मिराझने ५ आणि महमूदने ३ विकेट्स घेतल्या. कॅमेरून ग्रीनच्या ( १०४) शतकाने ऑस्ट्रेलियाची लाज राखली. स्मिथने पुन्हा उपयुक्त ४४ धावा केल्या, तर अॅलेक्स केरीने ३० धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलिया ५७ धावांचे माफक लक्ष्य उभे करू शकले..कुलदीप यादवनंतर (५/९९, सिडनी २०१९) ऑस्ट्रेलियात पाच बळी घेणारा मेहिदी हसन मिराज हा पहिला परदेशी फिरकी गोलंदाज आहे. रंगना हेरथनंतर (५/९५, होबार्ट २०१२) कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या/चौथ्या डावात पाच बळी घेणारा तो पहिला परदेशी फिरकी गोलंदाज आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशला दुसऱ्याच षटकात हेझलवूडने झटका दिला. पहिल्या डावातील शतकवीर तंझीद भोपळ्यावर त्रिफळाचीत झाला. पण, शादमान इस्लाम ( २५) व मोमिनूल हक ( ३०) यांनी संघाचा विजय निश्चित केला.. बांगलादेशने ९ विकेट्स राखून ही मॅच जिंकली आणि मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली..WTC 2025-27 Final scenario after Bangladesh beat Australiaबांगलादेशच्या या विजयामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलची ( WTC 2025-27 Final) शर्यत अधिक रंगतदार झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या ( ७७.७८) पराभवाने टीम इंडियाच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याचं गणित बदललं आहे. ऑस्ट्रेलियाचा हा WTC च्या या पर्वातील दुसरा पराभव ठरला. पण ते अजूनही ९ सामन्यांत ७ विजय मिळवून अव्वल स्थानी कायम आहेत. दक्षिण आफ्रिका ( ७५ टक्के) व न्यूझीलंड ( ७२.२२) टक्क्यांसह अंतिम फेरीच्या शर्यतीत पुढे आहेत. बांगलेदशने ( ६६.६७) हा विजय मिळवला खरा, परंतु ते तरीही चौथ्या स्थानावरच राहणार आहेत..ICC 2027 World Cup Date: गांधी जयंतीला सुरू होतोय वर्ल्ड कप अन् फायनल...! नवीन फॉरमॅट, नवीन चुरस; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स.भारतीय संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर आहे आणि गॉल येथे पहिली कसोटी सुरू आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या या पराभवाने भारताला फार फायदा होणार नाही. कारण भारत सध्या ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि अंतिम फेरीचे ध्येय हे त्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या जोरावरच गाठावे लागणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पराभव हा त्यांच्यासाठी दिलासा देणारा नक्की असेल, परंतु शुभमन गिलच्या संघाला स्वतःच्या हिमतीवरच लक्ष्यापर्यंत पोहोचता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.