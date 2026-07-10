Cricket

तारीख ठरली! बिग बॅश लीगची मॅच चेन्नईत; क्रिकेट इतिहासात प्रथमच असं घडणार, वाचा कोणते संघ भारतात येणार...

Chennai confirmed to host BBL opener : क्रिकेट इतिहासात प्रथमच बिग बॅश लीग (BBL) स्पर्धेचा सामना भारतात खेळवला जाणार आहे. बीबीएल २०२६-२७ हंगामातील उद्घाटनाचा सामना चेन्नई येथे होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
BBL 2026-27 opening match Chennai

BBL 2026-27 opening match Chennai

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Big Bash League opener in Chennai: क्रिकेट इतिहासात प्रथमच बिग बॅश लीगची सुरुवात भारतातून होणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने याची घोषणा केली आहे. BBL 2026/27 चे वेळापत्रक जाहीर करताना पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यातला सलामीचा सामना हा चेन्नईच्या चेपॉकवर होणार आहे. १२ डिसेंबरपासून बीबीएलच्या नव्या पर्वाला सुरूवात होणार आहे आणि हा सामना भारतीयवेळेप्रमाणे दुपारी २:४० मिनिटाला सुरू होणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Chennai
cricket news today
Big Bash League
Marathi cricket news