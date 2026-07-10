तारीख ठरली! बिग बॅश लीगची मॅच चेन्नईत; क्रिकेट इतिहासात प्रथमच असं घडणार, वाचा कोणते संघ भारतात येणार...

Big Bash League opener in Chennai: क्रिकेट इतिहासात प्रथमच बिग बॅश लीगची सुरुवात भारतातून होणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने याची घोषणा केली आहे. BBL 2026/27 चे वेळापत्रक जाहीर करताना पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यातला सलामीचा सामना हा चेन्नईच्या चेपॉकवर होणार आहे. १२ डिसेंबरपासून बीबीएलच्या नव्या पर्वाला सुरूवात होणार आहे आणि हा सामना भारतीयवेळेप्रमाणे दुपारी २:४० मिनिटाला सुरू होणार आहे. .हा ऑस्ट्रेलियाबाहेरील पहिला बिग बॅश लीग सामना असेल आणि पर्थ येथे ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटीच्या चौथ्या दिवसानंतर १२ डिसेंबर रोजी या सामन्याने बीबीएल १६ व्या हंगामाची सुरुवात होईल. चेन्नईचे एम चिदंबरम स्टेडियम हे मेलबर्नचे घरचे मैदान असेल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे बिग बॅश लीग्सचे महाव्यवस्थापक अलिस्टर डॉब्सन म्हणाले की, भारतात खेळण्याच्या संधीमुळे ऑस्ट्रेलियातील आणि बाहेरही पाठिंबा असलेल्या जागतिक स्पर्धा म्हणून बीबीएलचे आकर्षण अधिक वाढले आहे..या ऐतिहासिक बीबीएल सामन्याला दोन्ही देशांच्या सरकारांचा पाठिंबा आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी एमसीजीच्या संयुक्त दौऱ्यादरम्यान या सामन्याचे अनावरण केले. भारतात सामना आयोजित करणारी बीबीएल ही पहिली परदेशी क्रिकेट लीग ठरेल..IND VS ENG 4TH T20I: भारतीय संघ जिंकत नसेल तर...! पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरचं मोठं विधान; म्हणाला, हे खेळाडू...क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने (CA) यापूर्वी २०१६ मध्ये न्यूझीलंडमधील क्राइस्टचर्चजवळ शेफिल्ड शील्डचा एक सामना आयोजित केला होता. न्यू साउथ वेल्स (NSW) आणि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (WA) यांच्यातला तो सामना बरोबरीत सुटला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.