BBL 2026 : Steve Smith चे खणखणीत शतक, बाबर आझमची चिडचिड! व्यर्थ गेली डेव्हिड वॉर्नरची सेंच्युरी Video Viral

Steve Smith century beats David Warner 110 Sydney derby : बिग बॅश लीगमध्ये सिडन सिक्सर्स विरुद्ध सिडनी थंडर या सामन्यांत दोन शतकांचा आनंद लुटता आला. सिडनी थंडरकडून खेळताना डेव्हिड वॉर्नरने ११० धावांची नाबाद खेळी केली, तर त्याला सिडनी सिक्सर्सच्या स्टीव्ह स्मिथने शतक झळकावून उत्तर दिले. त्याला बाबर आझमची ( Babar Azam) चांगली साथ मिळाली. पण, बाबरने मैदानाबाहेर जात असताना रागाने सीमारेषेवर बॅट आपटली आणि तो व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .वॉर्नरने ६५ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकार खेचून ११० धावांची नाबाद खेळी केील. त्याला इतरांकडून पुरेशी साथ मिळाली नाही आणि त्यामुळे थंडरला ६ बाद १८९ धावांपर्यंत पोहोचता आले. वॉर्नरनंतर थंडरकडून निक मॅडिन्सन ( २६) याने सर्वाधिक धावा केल्या. सिक्सर्सच्या सॅम कुरनने ३ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्मिथ व आझम यांनी पहिल्या विकेटसाठी १४१ धावांची भागीदारी करून संघाचा विजय पक्का केला..David Warner ने T20 मधील विराट कोहलीचा मोठा विक्रम मोडला; ११ चौकार, ४ षटकारांसह ठोकले शतक, बाबर आझमचा विक्रम टप्प्यात... .बाबर ३९ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने ४७ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. फॉर्मात परतल्यानंतर अशा प्रकारे बाद झाला, म्हणून बाबर चिडला आणि मैदान सोडताना त्याने सीमारेषेवर जोरात बॅट आपटली. .बाबर बाद झाल्यानंतर सिक्सर्सला पुढील २९ धावांत चार धक्के बसले. पण, स्मिथने ४१ चेंडूंत शतक पूर्ण करून संघाचा विजय निश्चित केला होता. स्मिथने एका षटकात सलग चार षटकार खेचले आणि ३२ धावा जोडल्या, हे बीबीएलमधील हे सर्वात महागडे षटक ठरले. स्मिथ ४२ चेंडूंत ५ चौकार व ९ षटकारांसह १०० धावांवर बाद झाला. बाकीची औपचारिकता लाचलन शॉ ( १३ ) व जॅक एडवर्ड्स ( १७) यांनी पूर्ण केली. सिक्सर्सने १७.२ षटकांत ५ बाद १९१ धावा करून विजय मिळवला.