मोठी बातमी: १७८८ सामन्याचं वेळापत्रक BCCI कडून जाहीर; २३ ऑगस्टपासून भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मेजवानी... जाणून घ्या डिटेल्स

Total matches in BCCI domestic season 2026-27: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२६-२७ च्या भारतीय देशांतर्गत हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर केले. या हंगामात पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये सर्व वयोगट आणि फॉरमॅटमध्ये एकूण १७८८ सामने खेळवले जातील. या हंगामात पुरुष क्रिकेटमध्ये वरिष्ठ, २३ वर्षांखालील, १९ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील गटांमध्ये स्पर्धांचा समावेश आहे. तसेच महिलांच्या वरिष्ठ, २३ वर्षांखालील, १९ वर्षांखालील आणि १५ वर्षांखालील स्पर्धांचेही वेळापत्रक आहे. .प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफीने २३ ऑगस्ट २०२६ पासून देशांतर्गत हंगामाला सुरुवात होईल. काळाची गरज लक्षात घेता, २३ वर्षांखालील व्हाईट बॉल स्पर्धा आणि आंतर-विभागीय विद्यापीठ स्पर्धा यापुढे ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये खेळवल्या जातील. "२०२६-२७ चा देशांतर्गत हंगाम हा, एक मजबूत आणि स्पर्धात्मक देशांतर्गत संरचना उभारण्याच्या तसेच विविध स्वरूप आणि श्रेणींमध्ये संतुलित प्रगती सुनिश्चित करण्याच्या बीसीसीआयच्या निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे," असे मंडळाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे..दुलीप ट्रॉफी २३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. संपूर्ण स्पर्धा बंगळूरु येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आयोजित केली जाईल. रणजी ट्रॉफी विजेते जम्मू आणि काश्मीर आणि उर्वरित भारत यांच्यातील इराणी कप १ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान श्रीनगरमध्ये खेळला जाईल. रणजी ट्रॉफीचा पहिला टप्पा ११ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान पार पडेल, ज्यामध्ये चार फेऱ्या आयोजित केल्या जातील. दुसरा टप्पा १७ जानेवारी ते ३ मार्च २०२७ दरम्यान खेळवला जाईल. तो सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफी संपल्यानंतर होईल..SMAT १४ नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर दरम्यान आयोजित केली जाईल. लीग टप्प्यासाठी मुंबई, मोहाली, विशाखापट्टणम आणि कोलकाता ही चार ठिकाणे आहेत. नॉक-आऊट टप्पा नागपूरमध्ये आयोजित केला जाईल. विजय हजारे ट्रॉफी १४ डिसेंबर २०२६ ते ८ जानेवारी २०२७ दरम्यान आयोजित केली जाईल.