मोठी बातमी: १७८८ सामन्याचं वेळापत्रक BCCI कडून जाहीर; २३ ऑगस्टपासून भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मेजवानी... जाणून घ्या डिटेल्स

BCCI announces 2026-27 domestic cricket schedule: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआयने २०२६-२७ हंगामासाठी देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले असून तब्बल १७८८ सामने खेळवले जाणार आहेत. या हंगामाची सुरुवात २३ ऑगस्टपासून दुलीप ट्रॉफीने होणार आहे.
Swadesh Ghanekar
Total matches in BCCI domestic season 2026-27: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२६-२७ च्या भारतीय देशांतर्गत हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर केले. या हंगामात पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये सर्व वयोगट आणि फॉरमॅटमध्ये एकूण १७८८ सामने खेळवले जातील. या हंगामात पुरुष क्रिकेटमध्ये वरिष्ठ, २३ वर्षांखालील, १९ वर्षांखालील आणि १६ वर्षांखालील गटांमध्ये स्पर्धांचा समावेश आहे. तसेच महिलांच्या वरिष्ठ, २३ वर्षांखालील, १९ वर्षांखालील आणि १५ वर्षांखालील स्पर्धांचेही वेळापत्रक आहे.

