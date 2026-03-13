काव्या मारनच्या संघाने पाकिस्तानी अबरार अहमदला करारबद्ध केले... BCCI ने दिली प्रतिक्रिया; म्हणतात, आमचा काही संबंध नाही

Abrar Ahmed controversy involving SRH franchise explained: काव्या मारनच्या सनरायझर्स हैदराबादचा मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाने दी हंड्रेडच्या लिलावात पाकिस्तानी फिरकीपटू अबरार अहमदला आपल्या ताफ्यात घेतल्याने. सनरायझर्स लीड्सने २.३४ कोटी रुपयांची यशस्वी बोली पाकिस्तानी खेळाडूसाठी लावली. पण, हैदराबाद फ्रँचायझीचा हा निर्णय भारतीयांना पटलेला नाही आणि त्यांनी आयपीएलमध्ये SRH च्या सामन्यांवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अशात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही ( BCCI ) या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. .आयपीएल फ्रँचायझी मालकांनी खरेदी केलेले संघ दी हंड्रेडच्या लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंसाठी बोली लावणार नाहीत, असे वृत्त आधी आले होते. पण, गुरुवारी झालेल्या लिलावाच्या सुरुवातीच्या काळात घडामोडी तशा घडतानाही दिसल्या. मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक याला बर्मिंगहॅम फिनिक्सने विकत घेतले. इतर पाकिस्तानी खेळाडू सैम अयुब, हरिस रौफ आणि शादाब खान हे अनसोल्ड राहिले.."आम्हाला, त्याची गरज होती, आम्ही आनंदी..."! पाकड्या अबरारला करारबद्ध करण्याचा SRH कडून बचाव; विसरले, भारताचा केलेला अपमान.पण जेव्हा अबरारचे नाव समोर आले तेव्हा परिस्थिती बदलली. तो ७५,००० पौंडांच्या मूळ किमतीवर लिलावात उतरला आणि सनरायझर्स लीड्सच्या सह-मालक आणि सीईओ काव्या मारन यांनी लगेचच लिलावात भाग घेतला. ट्रेंट रॉकेट्सने त्यांना आव्हान दिलेस होते, परंतु मुख्य प्रशिक्षक डॅनियल व्हेट्टोरी यांनी त्याला २.३४ कोटींत सनरायझर्स लीड्समध्ये घेतले. खेळाडूंची निवड पूर्णपणे 'क्रिकेटिंग कामगिरी, उपलब्धता आणि प्रत्येक संघाच्या गरजा' यावर आधारित असेल, असे निवेदन इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) आणि द हंड्रेडमधील आठ फ्रँचायझींनी गेल्या महिन्यात दिले होते..बीसीसीआय म्हणते...बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सांगितले, "आमचे क्षेत्र आयपीएलपुरते मर्यादित आहे . त्या बाहेरील लीगमध्ये ते काय करतात याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. परदेशी लीगमध्ये खेळाडू घेण्याबाबत आम्ही त्यांना कसे हस्तक्षेप करू शकतो. ते त्यांचे आहे. भारताबाहेर संघ खरेदी करणाऱ्या फ्रँचायझीवर हे पूर्णपणे अवलंबून आहे. ते त्या लीगमध्ये भारताबाहेर एखादा खेळाडू घेत असतील तर आम्हाला काळजी करण्याचं कारण नाही. आयपीएलमध्ये असे होऊ देणार नाही." .'ऑपरेशन सिंदूर'ची खिल्ली ते शिखर धवनचं तोंड फोडण्याची इच्छा! Abrar Ahmed चे कारनामे माहित असूनही काव्या मारन अशी का वागली? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.