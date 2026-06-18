IPL 2027 Updates: ९४ नव्हे ७४ सामनेच... आयपीएल तारखांमध्ये बदल, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात नव्हे तर... ; BCCI ने दिले अपडेट्स

BCCI no plans to expand IPL to 94 matches: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या संभाव्य तारखा समोर आल्या आहेत. आयपीएलच्या पुढील पर्वात सामन्यांची संख्या ७४ वरून ९४ करण्यात येईल, अशी चर्चा सुरू होती, परंतु त्यांनाही पूर्णविराम मिळाला आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया ( Devajit Saikia ) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील वर्षी आयपीएल १० मार्च ते १५ मे या कालावधीत खेळवण्याचा विचार सुरू आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये मे महिन्यात तीव्र उष्णता जाणवत असल्याने स्पर्धा लवकर सुरू करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. ."यावर्षी आयपीएल २९ मार्चपासून सुरू झाली आणि ३१ मे रोजी फायनल खेळवली गेली. आम्ही केवळ एकाच गोष्टीवर चर्चा करत आहोत, ती म्हणजे स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात, म्हणजेच १५ मे नंतर हवामानाबाबत काही समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः काही भागांत पावसाची किंवा मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता असते; तर दुसरीकडे, उष्ण हवामान किंवा कडक उन्हाची स्थिती असू शकते, जी खेळाडू तसेच प्रेक्षक किंवा चाहत्यांसाठी फारशी अनुकूल नसते," असे देवजित सैकिया यांनी PTI ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले..T20 World Cup: भारतीय संघ टॉपर, पाकिस्तानवर स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचे संकट... शेजाऱ्यांचा दक्षिण आफ्रिकेकडून धुव्वा.ते पुढे म्हणाले, "मार्च महिन्याच्या अगदी शेवटी स्पर्धा सुरू करण्याऐवजी ती थोडी लवकर सुरू करता येईल का, अशी चर्चा बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सुरू आहे. आम्ही पुढच्या वर्षापासून यासाठी प्रयत्न करणार आहोत; मी आमच्या 'गेम्स डेव्हलपमेंट'च्या महाव्यवस्थापकांना अशा कालावधीचा शोध घेण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये स्पर्धा १० मार्चपर्यंत सुरू करता येईल आणि १५ मेपर्यंत संपवता येईल. यामुळे आयपीएल २०२७च्या प्ले-ऑफ आणि अंतिम सामन्यांच्या काळात हवामानाची कोणतीही अडचण येणार नाही." .सामन्यांची संख्या वाढवण्याचा सध्यातरी विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "सध्या तरी सामन्यांची संख्या ७४ वरून ९४ पर्यंत वाढवण्याबाबत कोणतीही चर्चा सुरू नाही किंवा तसे काही त्वरित घडणारही नाही. भविष्यात काय परिस्थिती असेल हे सांगता येणार नाही, पण या क्षणी सामन्यांची संख्या ७४ वरून ९४ पर्यंत वाढवण्याची कोणतीही शक्यता मला दिसत नाही," असेही ते म्हणाले..स्मृती मंधानाने इतिहास रचला; पुरुष खेळाडूंनाही न जमलेला अभूतपूर्व विक्रम नावावर केला... बाबर आझम इथेही भारतीयांच्या मागेच राहिला....त्यांनी पुढे सांगितले की, यासाठी केवळ भारताचा विचार करून चालणार नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीज यांसारख्या देशांतील खेळाडूंचा विचार करावा लागेल. आम्हाला त्यांच्या द्विपक्षीय मालिका तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि विविध बहु-देशीय स्पर्धांच्या नियोजनावर विपरीत परिणाम करायचा नाही. त्यामुळे, सध्या तरी दोन महिन्यांच्या कालावधीपलीकडे जाऊन सामन्यांची संख्या वाढवण्याची कोणतीही शक्यता मला वाटत नाही; कारण या कालावधीत साधारणपणे ७४ सामनेच आयोजित करणे शक्य असते, ज्यामध्ये स्पर्धेच्या काळात अनेकदा एकाच दिवशी दोन सामने खेळवले जातात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.