Dream 11 चा गेमओवर! BCCI चे स्पॉन्सर्स कायम गोत्यात का येतात? जाणून घ्या इतिहास

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) नव्या ऑनलाइन गेमिंग कायद्यामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. ड्रीम11 आणि माय11सर्कल यांचे प्रायोजकत्व धोक्यात आले असून, बीसीसीआयला नव्या प्रायोजकांच्या शोधात जावे लागेल. या कायद्यामुळे बीसीसीआयच्या उत्पन्नावर आणि भारतीय क्रिकेटच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो..Online Gaming Bill : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच पास केलेले "प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर कडक निर्बंध घालणारे आहे. यामुळे बीसीसीआयचे प्रमुख प्रायोजक ड्रीम11 आणि माय11सर्कल यांचे प्रायोजकत्व धोक्यात आले आहे. या कायद्यामुळे पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी येण्याची शक्यता आहे ज्याचा थेट परिणाम बीसीसीआयच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो..बीसीसीआयला यापूर्वीही प्रायोजकांशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. सहारा ग्रुपने 2001 ते 2013 या काळात भारतीय क्रिकेट संघाला प्रायोजकत्व दिले होते. 2010 ते 2013 दरम्यान सहाराने बीसीसीआयला प्रत्येक कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-20 सामन्यासाठी 3.34 कोटी रुपये दिले. मात्र 24,000 कोटींहून अधिक रकमेच्या घोटाळ्यामुळे सहारा अडचणीत सापडला आणि त्यांचे प्रायोजकत्व संपुष्टात आले. त्याचप्रमाणे बायजूसारख्या प्रसिद्ध एडटेक कंपनीनेही बीसीसीआयशी करार केला परंतु आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना 158 कोटींची थकबाकी द्यावी लागली..GST Reform : दसरा-दिवाळीत स्वस्ताईचा बार! टीव्ही अन् एसीचे दर उतरणार? पंतप्रधान मोदीची 'त्या' घोषनेनंतर जल्लोष.यामुळे बीसीसीआय आणि बायजूस यांच्यात कायदेशीर वाद निर्माण झाला जो अद्याप प्रलंबित आहे.आता ड्रीम11 आणि माय11सर्कल यांच्यासमोरही संकट उभे आहे. ड्रीम11 ने 2023 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघासोबत तीन वर्षांचा 358 कोटींचा करार केला ज्याअंतर्गत ते दरवर्षी 120 कोटी रुपये देतात. दुसरीकडे माय11सर्कलने आयपीएलच्या अधिकृत फँटसी गेम प्रायोजकत्वासाठी 2024 ते 2028 या कालावधीसाठी 625 कोटींचा करार केला आहे ज्यामुळे त्यांना दरवर्षी 125 कोटी रुपये द्यावे लागतात..Premium| West Indies cricket decline: वेस्ट इंडीज क्रिकेटचा भूतकाळचा दरारा, वर्तमानातील अधोगती.नव्या कायद्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआय जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ आता नव्या प्रायोजकांच्या शोधात आहे. हा कायदा लागू झाल्यास बीसीसीआयच्या आर्थिक रणनीतीवर आणि भारतीय क्रिकेटच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. क्रिकेटप्रेमी आणि उद्योगजगत आता सरकारच्या पुढच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे..FAQsWhat is the new law affecting BCCI's sponsors?बीसीसीआयच्या प्रायोजकांवर परिणाम करणारा नवा कायदा काय आहे?"प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025" हा कायदा ऑनलाइन गेमिंगवर निर्बंध घालतो, ज्यामुळे ड्रीम11 आणि माय11सर्कल यांचे प्रायोजकत्व धोक्यात आहे.Why are Dream11 and My11Circle at risk?ड्रीम11 आणि माय11सर्कल का धोक्यात आहेत?नव्या कायद्यामुळे पैशांवर आधारित ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांचे बीसीसीआयशी असलेले करार रद्द होऊ शकतात.How much does Dream11 pay BCCI annually?ड्रीम11 बीसीसीआयला दरवर्षी किती पैसे देते?ड्रीम11 भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीवर नावासाठी दरवर्षी 120 कोटी रुपये देते.What happened with Byju's sponsorship with BCCI?बायजूसच्या बीसीसीआय प्रायोजकत्वाचे काय झाले?बायजूसने 158 कोटींची थकबाकी दिली नाही, ज्यामुळे बीसीसीआयने कायदेशीर कारवाई केली आणि करार वादात सापडला.Has BCCI faced similar issues with sponsors before?बीसीसीआयला यापूर्वी प्रायोजकांबाबत अशाच समस्या आल्या आहेत का?होय, सहारा ग्रुप आणि बायजूस यांच्यासोबतही आर्थिक आणि कायदेशीर समस्यांमुळे बीसीसीआयचे प्रायोजकत्व करार तुटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.